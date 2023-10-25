Готовы ли больницы и медучреждения к блэкаутам: Ляшко сообщил о состоянии альтернативных энергоносителей

Медучреждения Украины увеличили мощность альтернативных источников энерго- и водоснабжения и находятся в "состоянии готовности" к отключениям света.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время телемарафона 25 октября.

"Мы и прошлый период проходили с альтернативными источниками энергоснабжения. Это было наше одно из основных требований еще во время медицинской реформы, когда заведение не контрактировалось с Национальной службой здоровья Украины, когда у него не было дизельного или бензинового генератора", – напомнил Ляшко.

По его словам, сейчас мощности значительно увеличились.

"Мы даже по больницам делаем определенные экономические вещи. То есть были раньше большой мощности генераторы – сейчас есть еще дополнительно и небольшие, которые позволят включать отделение в зависимости от потребности, которое должно функционировать, чтобы экономить топливо", – пояснил министр.

Он также отдельно коснулся вопроса выстроенной сети на случай блэкаута.

"Когда откючается тепло, то есть альтернативные котельные, которые могут работать без централизованного обеспечения", – добавил он.

Также Ляшко сообщил о состоянии альтернативных источников водоснабжения, в частности, артезианских скважин.

"Мы в состоянии готовности. Надеюсь, что пройдем и этот тяжелый осенне-зимний период", – заверил глава Минздрава.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Украины сообщили о намерении ввести оценку потери функциональности. Должны презентовать законопроект, который изменит всю методологию установления инвалидности.

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