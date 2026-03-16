Гречка: преимущества крупы, о которых вы точно не знали

Гречка — хорошо знакомая нам крупа, которую украинцы часто употребляют в качестве гарнира. Исследования доказывают ее незаурядную питательную ценность.

Вера Хмельницкая
Гречка / © Pixabay

Гречка является одним из самых полезных цельнозерновых продуктов. И поскольку в ней нет глютена, она отлично подходит тем, кто придерживается безглютеновой диеты.

Об этом пишет health.clevelandclinic.org.

Пищевая ценность гречихи

1 стакан (около 170 граммов) вареной гречки содержит:

  • 156 калорий

  • 33,8 г углеводов

  • 4,59 г клетчатки

  • 1,53 г сахара

  • 5,73 г белка

  • 0,25 мг меди (27% суточной нормы)

  • 86,7 мг магния (21% суточной нормы)

  • 1,6 мг ниацина (10% суточной нормы)

Гречка также богата флавоноидами — растительными соединениями с антиоксидантными, противовоспалительными и противораковыми свойствами.

Полезные свойства гречихи

Поддерживает здоровье пищеварительной системы

В гречке есть как нерастворимая, так и растворимая клетчатка. Нерастворимая помогает пище легко проходить через кишечник, а растворимая является пищей для полезных бактерий в кишечнике.

Защищает от рака

Исследования показывают, что каждые дополнительные 30 г цельнозерновых продуктов в день снижают риск смерти от рака примерно на 7%.

Улучшает здоровье сердца

Гречка может уменьшать риск сердечных заболеваний, снижая уровни общего холестерина, триглицеридов и сахара в крови.

Помогает контролировать диабет

Некоторые исследования показывают, что она может улучшать чувствительность к инсулину.

Помогает поддерживать здоровый вес

Исследования показали, что продукты из гречихи способствовали большему похудению, чем продукты из пшеничной муки.

