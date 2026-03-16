Гречка: преимущества крупы, о которых вы точно не знали
Гречка — хорошо знакомая нам крупа, которую украинцы часто употребляют в качестве гарнира. Исследования доказывают ее незаурядную питательную ценность.
Гречка является одним из самых полезных цельнозерновых продуктов. И поскольку в ней нет глютена, она отлично подходит тем, кто придерживается безглютеновой диеты.
Об этом пишет health.clevelandclinic.org.
Пищевая ценность гречихи
1 стакан (около 170 граммов) вареной гречки содержит:
156 калорий
33,8 г углеводов
4,59 г клетчатки
1,53 г сахара
5,73 г белка
0,25 мг меди (27% суточной нормы)
86,7 мг магния (21% суточной нормы)
1,6 мг ниацина (10% суточной нормы)
Гречка также богата флавоноидами — растительными соединениями с антиоксидантными, противовоспалительными и противораковыми свойствами.
Полезные свойства гречихи
Поддерживает здоровье пищеварительной системы
В гречке есть как нерастворимая, так и растворимая клетчатка. Нерастворимая помогает пище легко проходить через кишечник, а растворимая является пищей для полезных бактерий в кишечнике.
Защищает от рака
Исследования показывают, что каждые дополнительные 30 г цельнозерновых продуктов в день снижают риск смерти от рака примерно на 7%.
Улучшает здоровье сердца
Гречка может уменьшать риск сердечных заболеваний, снижая уровни общего холестерина, триглицеридов и сахара в крови.
Помогает контролировать диабет
Некоторые исследования показывают, что она может улучшать чувствительность к инсулину.
Помогает поддерживать здоровый вес
Исследования показали, что продукты из гречихи способствовали большему похудению, чем продукты из пшеничной муки.
Раньше мы писали о том, что происходит с телом, если регулярно добавлять гречку в рацион. Больше об этом читайте в новости.