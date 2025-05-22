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Грейпфрут для похудения: когда есть фрукт, чтобы сбросить лишний вес
Употребление грейпфрута — это вкусный способ получить стройную фигуру.
Грейпфрут для похудения применяется во многих диетических режимах, так как считается, что цитрусовые способствуют снижению веса.
Регулярное употребление этого фрукта может восполнить почти весь дефицит питательных веществ и обеспечить дозу витамина С. Грейпфрут содержит много клетчатки, пектина, лигнина и калия. Эти частицы действуют как природное средство регулирования функции кишечника и положительно влияют на пищеварение.
Поскольку клетчатка усваивается гораздо медленнее, чем углеводы или жиры, грейпфрут дает ощущение сытости.
Какая калорийность
Калорийность этого цитруса низкая, на 100 г фрукта всего 38 ккал. Однако просто есть грейпфрут килограммами и думать, что от этого исчезнет лишний вес — глупо и самоуверенно.
Суть грейпфрутовой диеты состоит в том, чтобы за полчаса до основного приема пищи съедать половинку фрукта. Это поможет организму бороться с лишними жирами. Но нужно соблюдать сбалансированный диетический рацион, иначе диета не принесет ожидаемых результатов.
Кроме того, употребление грейпфрута в пищу стимулирует метаболизм, помогает снизить уровень сахара и холестерина в крови. Из организма выводятся токсичные вещества, а количество излишней воды миниатюризируется.
И еще один «бонус» — считается, что сочный фрукт способен сбавлять аппетит.
Однако не стоит в попытках похудеть переходить исключительно на грейпфруты.
Альтернативой станет грейпфрутовый сок — по 100 г трижды в день. Чтобы не навредить желудку, его следует разбавить таким же объемом чистой холодной воды.
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