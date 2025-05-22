Грейпфрут для похудения: когда есть фрукт, чтобы сбросить лишний вес

Главная ценность этого фрукта — уникальный витаминный состав / © pixabay.com

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Грейпфрут для похудения применяется во многих диетических режимах, так как считается, что цитрусовые способствуют снижению веса.

Регулярное употребление этого фрукта может восполнить почти весь дефицит питательных веществ и обеспечить дозу витамина С. Грейпфрут содержит много клетчатки, пектина, лигнина и калия. Эти частицы действуют как природное средство регулирования функции кишечника и положительно влияют на пищеварение.

Поскольку клетчатка усваивается гораздо медленнее, чем углеводы или жиры, грейпфрут дает ощущение сытости.

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Какая калорийность

Калорийность этого цитруса низкая, на 100 г фрукта всего 38 ккал. Однако просто есть грейпфрут килограммами и думать, что от этого исчезнет лишний вес — глупо и самоуверенно.

Суть грейпфрутовой диеты состоит в том, чтобы за полчаса до основного приема пищи съедать половинку фрукта. Это поможет организму бороться с лишними жирами. Но нужно соблюдать сбалансированный диетический рацион, иначе диета не принесет ожидаемых результатов.

Кроме того, употребление грейпфрута в пищу стимулирует метаболизм, помогает снизить уровень сахара и холестерина в крови. Из организма выводятся токсичные вещества, а количество излишней воды миниатюризируется.

И еще один «бонус» — считается, что сочный фрукт способен сбавлять аппетит.

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Однако не стоит в попытках похудеть переходить исключительно на грейпфруты.

Альтернативой станет грейпфрутовый сок — по 100 г трижды в день. Чтобы не навредить желудку, его следует разбавить таким же объемом чистой холодной воды.

Раньше мы писали, когда нужно есть, чтобы похудеть. Больше об этом читайте в новости.