Грибок можно найти по всему телу: смертельная инфекция распространяется с угрожающей скоростью

Это не угроза для здоровых людей, но примерно одна треть заболевших auris умирают.

В медицинских учреждениях США очень быстро распространяется смертельная грибковая инфекция, устойчивая к лекарствам — Candida auris. Эта разновидность грибка может вызвать тяжелые заболевания у людей с ослабленной иммунной системой.

Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), передает Yahoo.

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Как отмечается, количество людей, у которых диагностирована инфекция, а также количество тех, у кого во время скрининга было обнаружено, что являются носителями грибка, растет с "угрожающей скоростью".

"Увеличение, особенно в последние годы, действительно нас волнует. Мы наблюдаем рост не только в областях, где идет передача, но и в новых областях", — сказала ведущая автор исследования доктора Меган Лайман.

По данным CDC, грибок можно найти на коже и по всему телу. Это не угроза для здоровых людей, но примерно одна треть заболевших auris умирают.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения определила опасные грибки, нуждающиеся в дополнительных исследованиях.

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