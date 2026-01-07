Грипп бьет 25-летний рекорд: врачи фиксируют резкую вспышку заболеваемости

грипп

Вспышка гриппа охватывает разные страны мира. В США зафиксировали самый высокий уровень гриппа и респираторных инфекций с сезона 1997-1998 годов.

Об этом сообщило издание yahoo! news.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сейчас около 8,2% обращений к врачам связаны с гриппоподобными симптомами. Эксперты оценивают, что вирус уже вызвал не менее 11 млн заражений, 120 тыс. госпитализаций и 5 тыс. смертей, среди которых девять детей.

Специалисты связывают быстрый рост заболеваемости с распространением нового подварианта гриппа А H3N2, известного как штамм K. Он активно циркулировал в Южном полушарии прошлой зимой, в частности в Австралии, где зафиксировали рекордное количество случаев. Сам сезон гриппа 2025 года медики называют нетипичным: два тяжелых сезона подряд случаются редко, однако генетические изменения вируса упростили его передачу.

Симптомы гриппа

Грипп имеет характерно острое течение. По данным клиники Mayo, симптомы обычно появляются внезапно и включают высокую температуру, ломоту в мышцах, кашель, головную боль и общую слабость. У некоторых больных случаются рвота, диарея или боль в ушах. Подтвердить диагноз можно только с помощью теста.

Как лечить грипп

В большинстве случаев лечение происходит дома: отдых, обильное питье и жаропонижающие помогают облегчить состояние. При появлении сильной боли в груди, одышки, спутанности сознания или признаков обезвоживания необходимо немедленно обратиться к врачу.

Работает ли вакцина против нового штамма

Текущая вакцина против гриппа не соответствует штамму H3N2, ведь была разработана еще до начала его активного распространения. Несмотря на это, прививка позволяет значительно снизить риск тяжелого течения и госпитализации, а также защищает от других циркулирующих штаммов.

«Вакцины могут предотвратить серьезные заболевания и госпитализации. И они спасают жизни. Если вы еще не были вакцинированы против гриппа или COVID-19 в этом сезоне, сейчас самое время. Еще не поздно. Выбор вакцинации — это выбор защитить себя, свою семью, друзей, коллег и свою общину», — подчеркнул комиссар департамента здравоохранения Массачусетса Робби Голдштейн, цитирует CNN.

Как уберечься от гриппа

Специалисты напоминают о простых, но действенных правилах профилактики:

регулярно мойте руки — вирус передается капельным путем, а попадание частиц на слизистые повышает риск заражения;

не делитесь напитками и едой с другими людьми, особенно в сезон повышенной заболеваемости;

носите маску в местах большого скопления людей или если входите в группу повышенного риска.

Напомним, пока больницы готовятся к пику госпитализаций в феврале, эксперты предостерегают, что нынешние вакцины могут быть менее эффективными против новой разновидности гриппа.