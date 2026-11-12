Грипп, ковид, RSV или обычная простуда: врачи объяснили, как распознать вирус по первым симптомам

Не все, что начинается с насморка, является обычной простудой / © pexels.com

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Сначала немного рвет горло, потом закладывает нос, а через несколько часов повышается температура. Кажется, обычная простуда, но иногда за знакомыми симптомами скрывается грипп, коронавирус или респираторно-синцитиальный вирус (RSV). И хотя все эти инфекции поражают дыхательные пути, их ход может существенно отличаться.

О том, как распознать четыре распространенных респираторных инфекции и на какие признаки обращать внимание, рассказывает Egészség Kalauz.

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Простуда, грипп, COVID-19 или RSV: главные отличия

Обычная простуда: симптомы нарастают постепенно

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Если сначала немного рвет в горле, потом начинается насморк, чихание и легкий кашель, это больше похоже на обычную простуду. Ее вызывают разные вирусы, чаще всего риновирусы.

Как отмечает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), температура у взрослых обычно нормальная или немного повышена, а головная боль и ломота в теле, если возникают, обычно не слишком сильны. Симптомы часто становятся отчетливее на второй-третий день, после чего постепенно ослабевают. Большинство простуд проходит менее чем через неделю, хотя кашель может задержаться дольше.

Грипп: болезнь может свалить буквально через несколько часов

В отличие от простуды, грипп часто начинается внезапно. Еще утром человек чувствовал себя нормально, а через несколько часов уже имеет высокую температуру, озноб, сильную головную боль и такую ломоту в мышцах, словно после тяжелой физической нагрузки.

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CDC напоминает , что для гриппа характерны также выраженная слабость, сухой кашель, боль в горле и отсутствие аппетита. Температура часто превышает 38 °C, однако грипп возможен и без лихорадки. Самое внезапное начало и сильное общее недомогание – самые заметные отличия от обычной простуды.

COVID-19: симптомы могут быть очень разными

Коронавирус коварен тем, что не имеет одного постоянного набора симптомов. Он может начинаться с боли в горле, насморке и кашле, напоминать грипп с температурой и сильной усталостью или сопровождаться одышкой и болью в груди.

Американские врачи отмечают , что потеря обоняния и вкуса, которая в свое время была одним из самых известных признаков COVID-19, также возможна. Однако она не возникает у всех инфицированных и не позволяет самостоятельно установить диагноз.

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Респираторно-синцитиальный вирус (RSV): особенно опасен для самых маленьких детей

RSV у взрослых часто напоминает обычную простуду: появляются насморк, заложенность носа, кашель, температура и усталость. Иногда возникает свистящее дыхание.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США предостерегают , что для младенцев и маленьких детей эта инфекция может быть значительно опаснее. Она способна вызвать бронхиолит – воспаление мельчайших дыхательных путей в легких – или пневмонию. У малышей тревожными признаками могут быть учащенное или затрудненное дыхание, отказ от еды, необычная вялость.

Можно ли определить вирус только по симптомам

Даже если течение болезни очень похоже на грипп или, наоборот, больше напоминает простуду, полностью определить возбудителя по самочувствию невозможно. COVID-19, грипп и RSV могут иметь одинаковые проявления, а иногда человек вообще переносит инфекцию без выраженной температуры или других типичных симптомов.

Для более точного ответа требуется тестирование. Существуют анализы, позволяющие проверить одновременно несколько вирусов — например, грипп, SARS-CoV-2 и RSV по одному образцу. Особенно важно не откладывать обследование людям из групп риска: старше 65 лет, беременным, пациентам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Это имеет значение не только для определения причины недомогания. Против гриппа и COVID-19 существуют противовирусные препараты, которые по назначению врача могут облегчить болезнь. Лучше всего они действуют, когда лечение начинают как можно раньше: для гриппа оптимально в течение первых 48 часов, а для COVID-19 отдельные препараты следует применять в пределах первых пяти-семи дней.

Какие симптомы нельзя игнорировать

Большинство респираторных инфекций можно перенести на дому, отдыхая и облегчая симптомы. Но есть признаки, по которым не стоит ожидать, что все пройдет самостоятельно.

У взрослых поводом для срочного обращения за помощью является затрудненное дыхание, сильная или длительная боль в груди, спутанность сознания, обморок, выраженное обезвоживание или резкое ухудшение состояния после временного улучшения.

У детей особое внимание следует обращать на учащенное дыхание, втягивание кожи между ребрами во время вдоха, посинение губ, необычную сонливость, отказ от питья и признаки обезвоживания. Для грудных детей опасными также могут быть паузы в дыхании.

Врачи CDC отмечают : если симптомы резко усиливаются, появляется одышка или ребенку тяжело дышать, нужна неотложная медицинская помощь.

Как защитить себя и близких от вирусов

Когда кто-то дома заболел, важно снизить риск заражения других. Для этого следует регулярно проветривать помещение, мыть руки, пользоваться одноразовыми салфетками во время кашля и чихания, а по возможности избегать близких контактов с больным.

Не менее важна вакцинация. Европейский информационный портал по вакцинации (EVIP) отмечает , что ежегодная прививка против гриппа остается одним из самых эффективных способов снизить риск тяжелого течения этой инфекции. Антибиотики не лечат грипп, COVID-19, RSV или обычную простуду, поскольку действуют на бактерии, а не вирусы. Их применяют только при наличии бактериальных осложнений и назначении врача.

Респираторные инфекции: что происходит в Украине

Новый вариант коронавируса PJ.2.1 уже был обнаружен в США, Канаде и странах Европы. Его симптомы напоминают простуду или грипп: температура, кашель, насморк, боль в горле, головные боли и усталость. Специфические признаки, по которым его можно было бы отличить от других вариантов COVID-19, пока не установлены.

Тем временем в Украине эпидемический сезон начался с появления случаев гриппа . В октябре медики сообщали о первых лабораторно подтвержденных случаях инфекции и предупреждали о возможном сложном сезоне из-за циркуляции новых вариантов вируса типов А и Б.

Сезонный грипп и новые варианты COVID-19 остаются среди основных угроз холодного сезона. В то же время перед зимой встает вопрос доступности вакцин и защиты от инфекций: инфекционист Федор Лапий, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, отметил важность вакцинации накануне зимы .

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