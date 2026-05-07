Грозит ли человечеству хантавирус: в ВОЗ оценили риски глобальной пандемии

Вирус / © Associated Press

Реклама

Мир обеспокоен из-за вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius, где уже зафиксированы первые смерти. Эксперты ВОЗ объяснили, есть ли основания сравнивать штамм Andes с началом пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Lad Bible.

Если вернуться к событиям 2019 года, именно тогда начали появляться первые сообщения о коронавирусе в Китае. Уже в марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию, после чего мир столкнулся с масштабными локдаунами.

Реклама

По данным ВОЗ, с тех пор от Covid-19 умерли более 7 млн человек. Именно поэтому новости о вспышке хантавируса на круизном лайнере вызывают беспокойство и ассоциации с началом пандемии коронавируса.

Вспышка хантавируса на круизном лайнере

1 апреля лайнер MV Hondius отправился из Аргентины примерно со 150 пассажирами на борту. Впоследствии стало известно о смерти трех пассажиров от хантавируса, а также о нескольких инфицированных, среди которых оказался и судовой врач.

Хантавирус обычно передается через грызунов — мышей и крыс. В то же время штамм Andes virus, обнаруженный на MV Hondius, считается таким, что может передаваться между людьми. По имеющейся информации, уровень смертности от этого штамма может достигать 40%.

Также сообщается о случаях самоизоляции людей после возможного контакта с вирусом. В частности, BBC пишет, что двое британцев самоизолировались после пребывания на борту MV Hondius и потенциального заражения.

Реклама

Представляет ли хантавирус такую угрозу, как коронавирус?

Несмотря на тревожные сообщения и параллели с началом пандемии Covid-19, в ВОЗ отмечают, что не считают хантавирус новой глобальной угрозой вроде коронавируса.

«Это не следующий Covid, но это серьезное инфекционное заболевание. Большинство людей никогда не столкнутся с ним», — заявила эксперт ВОЗ по эпидемиям Мария Ван Керхове.

Похожее мнение высказала и заместитель директора по эпидемическим и новым инфекциям Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA) доктор Мира Чанд.

«Наши мысли — со всеми, кто пострадал от вспышки хантавируса на борту MV Hondius. Важно заверить людей, что риск для широкой общественности остается очень низким», — отметила она.

Реклама

Говоря о британцах, находящихся на самоизоляции, Чанд добавила: «Мы организуем меры для поддержки, изоляции и мониторинга граждан Великобритании после их возвращения с судна в страну, а также проводим отслеживание контактов всех, кто мог контактировать с судном или зараженными хантавирусом, чтобы ограничить риск дальнейшего распространения. UKHSA и дальше будет тесно сотрудничать с правительственными партнерами для оказания всей необходимой поддержки».

Что известно о штамме хантавируса Andes — симптомы

Штамм Andes считается чрезвычайно редким. Микробиолог доктор Густаво Паласиос сообщил, что в мире официально зафиксировано лишь около 3000 случаев заражения.

Это единственная подтвержденная форма хантавируса, способная передаваться от человека к человеку. Одно из исследований показало, что инфицированный может быть заразным примерно сутки после появления лихорадки. В то же время для передачи вируса, по данным ученых, достаточно даже короткого контакта.

Вирус Andes преимущественно распространен в странах Южной Америки и характеризуется высокой смертностью — от 20% до 40%. Он может вызвать хантавирусный легочный синдром, который поражает легкие.

Реклама

Симптомы обычно проявляются через 1 — 8 недель после заражения. Среди первых признаков:

усталость;

лихорадка;

боль в мышцах;

головная боль;

головокружение;

озноб;

тошнота и рвота;

диарея.

На поздних стадиях могут возникать:

кашель;

одышка.

Напомним, после вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius возле Кабо-Верде ученые предупредили, что из-за глобального потепления и расширения городов ареалы грызунов-носителей меняются, что грозит распространением опасных инфекций (в частности вирусов Гуанарито, Мачупо и Хунин) на новые территории Южной Америки в течение следующих 20 — 40 лет. Наибольшая опасность грозит населению регионов, которые ранее не сталкивались с этими вирусами и не имеют к ним иммунитета.

Новости партнеров