Группа крови и здоровья: исследователи рассказали, связаны ли эти понятия

О группе крови большинство людей задумывается только тогда, когда требуется ее переливание. Однако на самом деле она может поведать очень много. Например, о том, склонен ли человек к определенным болезням. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Исследователи из университета Тафтса, используя масштабные опросы населения, обнаружили, что некоторые группы крови связаны с большим риском инсульта, сердечных заболеваний и даже рака.

Какие есть группы крови человека

Существует четыре группы крови: O(I)A(II), B(III), AB(IV).

Группа крови каждого человека основана на специфических антигенах. Они являются молекулами, стимулирующими иммунный ответ и присутствующими на внешней стороне эритроцитов.

Группы крови генетические и исходят из вариации в одном гене в организме человека, который называется ген АВО. Это то, что ни один человек не может изменить. Однако мы можем изучить, как группы крови влияют на риски различных заболеваний и улучшить понимание того, почему у того или иного человека возникают определенные проблемы со здоровьем.

Болезни сердца

Согласно Американской кардиологической ассоциации, люди с группой крови A(II), B(III) и AB(IV) имеют больше рисков получить сердечный приступ из-за ишемической болезни сердца, чем те, у кого О(I) группа крови. Наивысший риск, в частности, имеют люди с AB (IV) группой крови. Также эти три группы крови связаны с более высоким риском нарушения свертывания крови.

По данным недавнего исследования, люди с группой крови A(II) чаще страдают от инсульта до 60 лет, чем люди, у которых группа крови О(I).

Однако, чтобы обнаружить, что именно вызывает такую связь, требуются дополнительные исследования. Хотя ученые и предполагают – разные группы крови по-разному способствуют факторам свертывания крови.

Рак

Последние исследования показывают, что люди с группой крови A(II) имеют значительно более высокий риск заболеть некоторыми видами рака желудка. Также у них чаще, чем у других, встречаются бактериальные инфекции, вызванные Helicobacter pylori, из-за которых появляется язва желудка, воспаление и даже рак.

У людей с группой крови A(II), B(III) и AB(IV) также выше риск заболеть раком поджелудочной железы, раком шейки матки, колоректальным раком, раком молочной железы и раком легких. Однако исследователи все еще не уверены, почему так случается.

Малярия

Лабораторные эксперименты показали, что комары предпочитают группу крови О(И). Однако, к счастью, именно наличие первой группы крови помогает при лечении защитить людей от сложных последствий малярии.

Covid-19

Анализы, взятые при большом исследовании европейских пациентов, показали, что люди с группой крови О (I) имели немного меньший риск умереть от Covid-19.

Если исследователи смогут понять, как разные группы крови влияют на риски заболеть той или иной болезнью, это поможет улучшить диагностику и лечение.