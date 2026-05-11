Хантавирус, грипп и COVID-19: врач сравнил риск заражения

Врач объяснила риски хантавируса и как от него защититься.

Катерина Сердюк
Хантавирус остается редкой инфекцией, а риск заражения им значительно ниже, чем в случае гриппа или COVID-19. В то же время, специфического лечения и вакцины против него пока не существует, поэтому ключевой защитой является профилактика и гигиена.

Об этом в эфире «День.LIVE» рассказала семейный врач Вита Олещенко.

По ее словам, хантавирус имеет очень низкий уровень заразности — около 2%, в то время как у гриппа или COVID-19 этот показатель может достигать 90%.

В то же время врач подчеркнула, что течение болезни может быть тяжелым.

«Если человек уже подцепил хантавирус и заболел, то по статистике летальность может достигать 40%, потому что лекарства от хантавируса не существует. Вакцину создать очень сложно, потому что случаев очень мало», — акцентировала она.

Олещенко также объяснила, что вирус не передается воздушно-капельным путем. Заражение возможно только из-за контакта с грызунами или их выделениями, а также из-за пыли и поверхностей, загрязненных ими.

Специалист подчеркнула, что базовые гигиенические правила существенно снижают риски: нужно мыть руки, продукты и избегать контакта с местами, где могут быть грызуны.

Как мы сообщали, круизный лайнер MV Hondius в Атлантическом океане, на котором произошла вспышка опасного хантавируса, прибыл в порт на испанском острове Тенерифе. Там началась эвакуация пассажиров и части экипажа. Люди без симптомов инфекции должны были пройти тестирование перед высадкой на берег. Часть людей, как предполагалось, останется на судне, которое отправится в Нидерланды для дальнейшей дезинфекции.

