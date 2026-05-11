Хантавирус: тихая угроза, которая начинается не с человека, как себя уберечь

В Украине ежегодно фиксируют десятки случаев инфицирования хантавирусной инфекцией / © Associated Press

Хантавирус относится к тем инфекциям, которые не нуждаются в толпе, аэропорту или глобальном маршруте, чтобы стать смертельно опасными. Хантавирусы — это распространенная по всему миру группа вирусов, для которых грызуны являются естественным резервуаром.

Об этом сообщил представитель Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Николай Ганич.

Хантавирусы вызывают два основных типа заболеваний:

геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, распространенную в Европе и Азии

хантавирусный легочный синдром, характерный преимущественно для стран Южной Америки

«В Украине каждый год фиксируют десятки случаев заражения хантавирусной инфекцией. В то же время в украинских условиях вирус передается только от грызунов к человеку — через пыль, загрязненные поверхности или еду», — отметил он.

Чтобы обезопаситься от заражения хантавирусом:

избегать контакта с грызунами и их выделениями

не подметать сухой пол в местах, где могут быть мыши или крысы, чтобы не поднимать пыль

проводить влажную уборку

обрабатывать поверхности антисептиками

пользоваться перчатками во время уборки

тщательно мыть руки после контакта с потенциально загрязненными поверхностями

Существует несколько разновидностей хантавирусов. Заражение может вызвать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом или хантавирусный кардиопульмональный синдром. Оба заболевания считаются опасными, вакцины от хантавируса пока не существует.

Вспышка хантавируса — последние новости

В соседней с Украиной Польше введен санитарный надзор за контактным лицом. Местные СМИ сообщили, что пациент сейчас находится в карантине на территории страны. Так что, вероятно, хантавирус уже вплотную приблизился к украинской границе.

В Мадриде суд принял решение о принудительной изоляции пассажиров круизного лайнера MV Hondius, которые могли контактировать с хантавирусной инфекцией. Ограничительные меры предприняты по запросу правительства Испании.

Напомним, масштабный медицинский кризис развернулся на борту отплывшего из Аргентины нидерландского круизного судна MV Hondius. По имеющимся данным, три пассажира — все граждане Нидерландов — скончались в результате вспышки опасного хантавируса. Еще несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

