Хирург подхватил редкий рак у пациента во время операции: как это произошло

Ученые были озадачены после того, как получили сообщение о том, что у хирурга развился тот же рак, что и у его пациента, после того как он прооперировал его и ранил руку.

Об этом пишет Daily Star.

Мужчина, которого оперировали, был 32-летним гражданином Германии с редким типом рака. Хирург удалял раковую опухоль из его брюшной полости – но произошел странный инцидент, когда рак прицепился к медицинскому работнику. Говорят, что хирург порезал руку под защитными перчатками, рану немедленно продезинфицировали и перевязали, но пять месяцев спустя он заметил что-то странное. На руке, где была рана, образовалась шишка. Он пошел на обследование, и эта опухоль оказалась злокачественной.

Медики, проведя некоторые исследования, утверждают, что хирург заболел раком после того, как некоторые клетки попали в его организм из-за пореза на руке. Это невероятно редкий случай, поскольку обычно во время трансплантации организм отторгает любую чужеродную ткань, которую, как они ожидали, должно было произойти и с хирургом.

Однако, по их словам, у хирурга был "неэффективный противоопухолевый иммунный ответ". Инцидент произошел в 90-х годах, но о нем снова заговорили после того, как ученые изучили редкий случай.

Медицинский журнал Новой Англии исследовал передачу злокачественной фиброзной гистиоцитомы – рака, который образуется в мягких тканях и диагностируется только 1400 раз в год. Этот случай никогда раньше не встречался и вызвал большую путаницу.

В журнале ученые написали: "Обычно трансплантация аллогенных тканей от одного человека к другому влечет за собой иммунный ответ, который приводит к отторжению пересаженной ткани. В случае хирурга в тканях, окружающих опухоль, развилась интенсивная воспалительная реакция, но масса опухоли увеличилась, что свидетельствует о неэффективном противоопухолевом иммунном ответе".

Подобным образом обнаруживают рак и в процессе пересадки органов.

К счастью, после того, как хирург удалил твердую опухоль из ладони, рак оказался полностью удаленным.

Мужчина, которому удалили рак, выжил, но впоследствии скончался в результате осложнений после операции.

Напомним, в Китае выявлен всплеск заболеваемости новым респираторным вирусом HMPV. Власти страны активизировали программы мониторинга для контроля ситуации.

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