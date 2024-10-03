Хирург прооперировал пациента армейским ножом, которым нарезал себе обед: чем это закончилось

В Великобритании хирург использовал швейцарский армейский нож, чтобы разрезать грудную клетку пациента с остановкой сердца, потому что не смог найти стерильный скальпель.

Об этом пишет Metro.

Пациент, проходивший лечение в Королевской окружной больнице Сассекса в Брайтоне в декабре в 2023 году, выжил, но внутренние документы свидетельствуют о том, что коллеги считали поведение хирурга "сомнительным".

Фонд NHS, управляющий больницей, University Hospitals Sussex NHS Foundation Trust, заявил, что пациенту должна была быть проведена неотложная операция, но перед тем, как он попал в операционную, у него случилась остановка сердца, что означало необходимость оказания жизненно важной помощи.

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Главный врач фонда, профессор Кэтрин Урч, сказала: "В декабре в 2023 году у пациента, которому должны были сделать неотложную операцию, случилась остановка сердца перед тем, как его доставили в операционную, и в результате он нуждался в немедленной помощи для спасения жизни. Жизнь пациента, к счастью, было спасено благодаря действиям хирургической команды, но все причастные признали, что действия, предпринятые в тот момент, выходили за рамки обычных процедур и не должны были быть необходимы".

Было установлено, что хирург использовал нож, которым он обычно режет фрукты на обед.

"Хирург, участвовавший в инциденте, сообщил о нем, и вместе со всей командой они проанализировали произошедшее, чтобы извлечь уроки. Пациент был полностью информирован в рамках нашего обязательства быть откровенными, и в результате команда быстро внесла изменения, а также поделилась своим опытом с коллегами на совещаниях по безопасности пациентов", — говорится в сообщении.

Профессор Грэм Постон, эксперт-свидетель по вопросам клинической халатности и бывший хирург-консультант, рассказал: "Это меня удивляет и возмущает. Во-первых, складной нож не стерилен. Во-вторых, он не является операционным инструментом. И весь набор должен быть там".

Ниша Шарма, главная юрист юридической фирмы Slater and Gordon, представляющая интересы пациентов и их семей по делам, связанным с низкими стандартами оказания медицинской помощи в Королевском Сассексе, сказала: "В течение нескольких месяцев мы были шокированы появляющимися новыми подробностями в Королевском Сассексе, но этот случай, связанный с хирургом, использовавшим собственный складной нож, абсолютно ужасен. Факты, раскрывающиеся о практике в этой больнице, действительно шокируют общину – люди, живущие в Брайтоне, возлагаются на Королевский Сассекский госпиталь для собственного здоровья и здоровья своих семей, и это еще одна причина для их глубокой обеспокоенности".

Напомним, 37-летний мужчина съел "волшебные" грибы и остался без пениса. Это первый документированный случай синдрома Клингсора, связанного с псилоцибином, когда человек с психологическими расстройствами самостоятельно наносит вред своим гениталиям.

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