Пока идет проверка, он смирился с тем, что его левой ноги больше нет.

Мужчина был в шоке после того, как, проснувшись после операции, узнал, что хирурги ошибочно ампутировали не ту ногу.

Об этом сообщает Mirror.

48-летний Джейсон Кеннеди, бывший рыбак, обратился в больницу Грейс в Манитобе, Канада, для проведения плановой операции по удалению правой ноги из-за тяжелой костной инфекции.

Кеннеди сначала обратился в больницу Севен Оукс 23 октября из-за боли и кровотечения в правой ноге. Решение об ампутации в больнице Грейс было принято 28 октября, а сама операция прошла 31 октября.

Лишь после операции он обнаружил, что его левая нога была ампутирована. Он сказал: "Я просто думал, не было ли это плохим сном. Боль все еще чувствуется в моей правой ноге, и она чувствуется прямо сейчас, когда мы говорим".

В Канаде хирурги ампутировали мужчине не ту ногу / Фото: aptnNEWS

Представитель Регионального управления здравоохранения Виннипега заявил, что из-за конфиденциальности пациента они могут предоставить лишь ограниченную информацию "в этой сложной клинической ситуации".

Пресс-секретарь признал, что этот инцидент нанес страдания пациенту, его семье и лицам, оказывавшим помощь: "Члены медицинской команды лично встретились с пациентом, чтобы принести свои искренние извинения и обсудить следующие шаги".

В настоящее время инцидент изучает команда по безопасности пациентов, чтобы выявить потенциальные возможности для изучения системы. Результаты этого анализа будут сообщены пациенту сразу после завершения. Кеннеди рассказал, что получил извинения от своего хирурга и "двух других коллег".

Сейчас он выступает с целью повышения осведомленности об этой проблеме и смирился с тем, что его левой ноги больше нет. Он сказал: "Я сразу понял, что у меня отняло левую ногу, и подумал: "Этого не может быть". Все, что я мог сделать, это подумать: "Почему это происходит со мной?". Я был под впечатлением, что это будет моя правая нога, потому что именно там сильнейшая боль. И мои первые мысли были прощение в моей голове, я мог легко простить человека, потому что я научился от моей семьи, от моей мамы, моего папы и моей бабушки. Я узнал от них, насколько важно прощение".

В Канаде хирурги ампутировали мужчине не ту ногу / Фото: aptnNEWS

Мать Джейсона Ивонн приехала издалека, чтобы быть рядом с сыном после его ампутации, но когда она вернулась домой, он сделал неожиданное заявление. Она поделилась: "Он сказал: "Мама, я должен тебе кое-что сказать. Я не хотел тебе говорить, когда ты должна была ехать домой. Они отрезали не ту ногу".

Несмотря на то, что женщина гордится своим сыном за проявленное прощение, она настаивает, что подотчетность имеет решающее значение. "Он должен получить компенсацию за то, что с ним произошло", – твердо заявила Ивонн. "Это неправильно".

Напомним, в Китае женщина умерла после шести пластических операций за один день. Ее семья получила половину возмещения в размере 168 000 долларов США.

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