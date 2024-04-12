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Хирурги отрезали мужчине здоровые пальцы после того, как редкая болезнь довела его до отчаяния

Хирурги отрезали мужчине здоровые пальцы после того, как редкая болезнь довела его до отчаяния

Хирурги отрезали мужчине здоровые пальцы по его просьбе / Фото: Freepik

Если бы медики не согласились, он сделал бы это сам.

Врачи отрезали мужчине пальцы, хотя с ними физически все было хорошо, после того, как он угрожал сделать это сам, если они не согласятся.

Об этом пишет Metro.

20-летний пациент страдал "дисфорией идентичности целостности тела" (BIID) — редкое расстройство, при котором мысленный образ тела человека не отвечает тому, что он может видеть. Оно может иметь смертельные последствия, если люди пытаются справиться с этим с помощью самодельной хирургии.

В мире зафиксировано лишь около 200 случаев такого расстройства, в том числе случай с женщиной, которая хотела быть слепой, а не пользоваться собственными глазами.

В официальном отчете об этом случае, опубликованном в прошлом месяце, рассказывается, что канадский амбидекстр с детства ненавидел четвертый и пятый пальцы своей левой руки и регулярно видел ночные ужасы о том, как они горят или гниют.

Он чувствовал "неустранимый" дистресс от присутствия этих пальцев, признавая их принадлежность, но считая, что они "не должны принадлежать его телу", — говорится в отчете.

Мужчина, работавший на лесопилке, рассматривал возможность "построить небольшую гильотину, чтобы отрезать себе пальцы", поскольку не мог представить себе жизнь с ними в течение следующих лет.

Он обратился за помощью и согласился сначала пройти курс терапии, чтобы справиться с переживаниями.
В течение семи месяцев он проходил когнитивно-поведенческую терапию и принимал антидепрессант и антипсихотический препарат каждый день.

Но в отчете о клинических случаях говорится: "Дистресс усиливался во время терапевтических сеансов, содержащих экспозицию, упражнения с зеркалом и десенсибилизацию. Он связывал свое состояние с гендерной дисфорией".

После того, как это не помогло, психиатр согласился отправить мужчину к хирургу-ортопеду, и через шесть месяцев процедура была назначена в местной больнице.

В отчете говорится, что "после операции ужасы прекратили сниться сразу, вместе с эмоциональным расстройством".

Пациент не сообщал о фантомной боли во время месячного наблюдения и сказал, что это не повлияло негативно на его ловкость.

"На самом деле он сообщил, что без двух пальцев он может использовать руку так, как он ее себе представлял, и пальцы ему не мешают", — говорится в отчете.

Раньше эти пальцы случайно хватались за все, когда он их сгибал. Он побеждал в соревнованиях по армреслингу, мог ездить на четырех колесах, продолжал работать руками без проблем".

Хотя пожелавший остаться анонимным мужчина был озадачен тем, как он будет объяснять отсутствие пальцев потенциальным девушкам, он в целом был очень доволен и сказал, что ни о чем не жалеет и "теперь может наслаждаться нормальной жизнью".

По информации клиники Кливленда, это изнурительное состояние, которое может поразить любую часть тела, но чаще страдают: нога, рука, палец, палец на ноге, глаз, ухо, зубы.

Пациенты отдают себе отчет, что часть тела здорова. Ее все еще можно чувствовать, использовать и двигать, но пациенты не считают, что она должна им принадлежать и хотят жить без нее. Они могут считать, что буквальное удаление зуба решит их проблемы, но "к сожалению, нет способа узнать, поможет ли ампутация достичь этой цели".

В тематическом исследовании говорилось об этических соображениях относительно ампутации физически здоровых частей тела.

"Пока недостаточно доказательств и долгосрочных исследований эффективности, чтобы сделать хирургическое вмешательство первоочередным методом лечения", — говорится в исследовании.

Врачи охотнее оперировали в этом случае, поскольку речь шла лишь о двух пальцах, которые можно было удалить проще, чем целую руку или ногу, как это происходит при более типичных формах BIID.

Напомним, комику ампутировали ягодицы после того, как они стали твердыми в самолете из-за сомнительной операции. Хирургам пришлось вырезать почти три четверти тканей из ее ягодиц.

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