Хирурги отрезали мужчине здоровые пальцы после того, как редкая болезнь довела его до отчаяния

Если бы медики не согласились, он сделал бы это сам.

Врачи отрезали мужчине пальцы, хотя с ними физически все было хорошо, после того, как он угрожал сделать это сам, если они не согласятся.

Об этом пишет Metro.

20-летний пациент страдал "дисфорией идентичности целостности тела" (BIID) — редкое расстройство, при котором мысленный образ тела человека не отвечает тому, что он может видеть. Оно может иметь смертельные последствия, если люди пытаются справиться с этим с помощью самодельной хирургии.

В мире зафиксировано лишь около 200 случаев такого расстройства, в том числе случай с женщиной, которая хотела быть слепой, а не пользоваться собственными глазами.

В официальном отчете об этом случае, опубликованном в прошлом месяце, рассказывается, что канадский амбидекстр с детства ненавидел четвертый и пятый пальцы своей левой руки и регулярно видел ночные ужасы о том, как они горят или гниют.

Он чувствовал "неустранимый" дистресс от присутствия этих пальцев, признавая их принадлежность, но считая, что они "не должны принадлежать его телу", — говорится в отчете.

Мужчина, работавший на лесопилке, рассматривал возможность "построить небольшую гильотину, чтобы отрезать себе пальцы", поскольку не мог представить себе жизнь с ними в течение следующих лет.

Он обратился за помощью и согласился сначала пройти курс терапии, чтобы справиться с переживаниями.

В течение семи месяцев он проходил когнитивно-поведенческую терапию и принимал антидепрессант и антипсихотический препарат каждый день.

Но в отчете о клинических случаях говорится: "Дистресс усиливался во время терапевтических сеансов, содержащих экспозицию, упражнения с зеркалом и десенсибилизацию. Он связывал свое состояние с гендерной дисфорией".

После того, как это не помогло, психиатр согласился отправить мужчину к хирургу-ортопеду, и через шесть месяцев процедура была назначена в местной больнице.

В отчете говорится, что "после операции ужасы прекратили сниться сразу, вместе с эмоциональным расстройством".

Пациент не сообщал о фантомной боли во время месячного наблюдения и сказал, что это не повлияло негативно на его ловкость.

"На самом деле он сообщил, что без двух пальцев он может использовать руку так, как он ее себе представлял, и пальцы ему не мешают", — говорится в отчете.

Раньше эти пальцы случайно хватались за все, когда он их сгибал. Он побеждал в соревнованиях по армреслингу, мог ездить на четырех колесах, продолжал работать руками без проблем".

Хотя пожелавший остаться анонимным мужчина был озадачен тем, как он будет объяснять отсутствие пальцев потенциальным девушкам, он в целом был очень доволен и сказал, что ни о чем не жалеет и "теперь может наслаждаться нормальной жизнью".

По информации клиники Кливленда, это изнурительное состояние, которое может поразить любую часть тела, но чаще страдают: нога, рука, палец, палец на ноге, глаз, ухо, зубы.

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Пациенты отдают себе отчет, что часть тела здорова. Ее все еще можно чувствовать, использовать и двигать, но пациенты не считают, что она должна им принадлежать и хотят жить без нее. Они могут считать, что буквальное удаление зуба решит их проблемы, но "к сожалению, нет способа узнать, поможет ли ампутация достичь этой цели".

В тематическом исследовании говорилось об этических соображениях относительно ампутации физически здоровых частей тела.

"Пока недостаточно доказательств и долгосрочных исследований эффективности, чтобы сделать хирургическое вмешательство первоочередным методом лечения", — говорится в исследовании.

Врачи охотнее оперировали в этом случае, поскольку речь шла лишь о двух пальцах, которые можно было удалить проще, чем целую руку или ногу, как это происходит при более типичных формах BIID.

Напомним, комику ампутировали ягодицы после того, как они стали твердыми в самолете из-за сомнительной операции. Хирургам пришлось вырезать почти три четверти тканей из ее ягодиц.

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