Хирурги пришили женщине ухо к стопе: что произошло (фото)
Из-за масштабных травм врачи не могли сразу вернуть ухо на место и применили редкую микрохирургическую технику.
В Китае женщина получила серьезную травму уха после ужасной аварии на заводе — врачам пришлось временно пришить ее оторванное ухо к стопе, чтобы сохранить его жизнеспособность.
Об этом сообщает Need To Know.
Пострадавшая, известная под фамилией Сунь, получила тяжелые повреждения, когда ее волосы попали в рабочий механизм. В результате кожу с головы и шеи фактически содрало, а левое ухо было полностью оторвано.
После срочной госпитализации медики быстро выяснили, что обычная пришивка невозможна — масштабы разрушений были слишком большими.
Руководитель лечения, доктор Цю Шеньцян, пояснил, что кровеносные сосуды вокруг поврежденного уха получили значительные травмы, а диаметр некоторых из них составлял лишь 0,2–0,3 миллиметра.
Чтобы спасти ухо, хирурги приняли нетипичное решение – временно пришить его к правой стопе. В этом участке кожа тоньше, а сосуды подходят для того, чтобы обеспечить трансплантату надлежащее кровообращение.
Метод называется гетеротопической трансплантацией – он известен в микрохирургии, но редко используется именно для реплантации уха.
В течение нескольких месяцев Сунь должна была оберегать пересаженный орган: носить свободную обувь и значительно ограничивать физические нагрузки, чтобы не повредить хрупкий участок.
После пяти месяцев такого «паразитического роста» хирурги больницы Shandong Qianfoshan в городе Цзинань, Китай, наконец-то смогли вернуть ухо на его естественное место. По сообщениям, когда пациентке сняли швы, она не сдержала слез и поблагодарила медицинскую команду за кропотливую и сложную работу.
