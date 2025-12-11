Хирурги пришили женщине ухо к стопе: что произошло (фото)

Реклама

В Китае женщина получила серьезную травму уха после ужасной аварии на заводе — врачам пришлось временно пришить ее оторванное ухо к стопе, чтобы сохранить его жизнеспособность.

Об этом сообщает Need To Know.

Пострадавшая, известная под фамилией Сунь, получила тяжелые повреждения, когда ее волосы попали в рабочий механизм. В результате кожу с головы и шеи фактически содрало, а левое ухо было полностью оторвано.

После срочной госпитализации медики быстро выяснили, что обычная пришивка невозможна — масштабы разрушений были слишком большими.

Руководитель лечения, доктор Цю Шеньцян, пояснил, что кровеносные сосуды вокруг поврежденного уха получили значительные травмы, а диаметр некоторых из них составлял лишь 0,2–0,3 миллиметра.

Чтобы спасти ухо, хирурги приняли нетипичное решение – временно пришить его к правой стопе. В этом участке кожа тоньше, а сосуды подходят для того, чтобы обеспечить трансплантату надлежащее кровообращение.

Ухо на стопе / © Jam Press

Метод называется гетеротопической трансплантацией – он известен в микрохирургии, но редко используется именно для реплантации уха.

В течение нескольких месяцев Сунь должна была оберегать пересаженный орган: носить свободную обувь и значительно ограничивать физические нагрузки, чтобы не повредить хрупкий участок.

После пяти месяцев такого «паразитического роста» хирурги больницы Shandong Qianfoshan в городе Цзинань, Китай, наконец-то смогли вернуть ухо на его естественное место. По сообщениям, когда пациентке сняли швы, она не сдержала слез и поблагодарила медицинскую команду за кропотливую и сложную работу.

