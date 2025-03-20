Хирурги спасли мужчину, которому медведь разорвал лицо: как он сейчас выглядит (фото)

Рыбаку оторвало нос и верхнюю половину рта.
В Таиланде хирурги спасли жизнь мужчины, которому медведь разорвал лицо, и показали, как он сейчас выглядит.
Как сообщает Need To Know, 60-летний пациент был на рыбалке, когда на него напал азиатский черный медведь. Животное с такой силой ударило его по лицу, что мужчину почти нельзя было узнать.
Рыбаку оторвало нос и верхнюю половину рта. Его шея и живот также были повреждены медведем, хотя основной удар пришелся на лицо.
Большая потеря тканей была устранена с помощью сложной и жизненно важной операции, сработавшей вопреки всем обстоятельствам.
После немедленного лечения, направленного на стабилизацию состояния пациента, компьютерная томография и последующие анализы выявили масштаб повреждений.
Пациента перевели в другую клинику, чтобы начать процесс сложной реконструкции лица.
"Многоэтапная стратегия хирургического лечения" содержала очищение, удаление всего правого глазного яблока и покрытие дефекта бескожным лоскутом, взятым из бедра пациента. Следующим этапом лечения стала реконструкция носа.
Пациент продемонстрировал невероятное выздоровление. Уже через два месяца он снова дышал ноздрями, смог открывать и закрывать оставшийся глаз и есть ртом.
"Этот случай демонстрирует, что удовлетворительных результатов можно добиться, используя хорошо спланированную многоэтапную стратегию реконструкции", – сказал ведущий автор исследования Нуттхавут Акаранучат.
Напомним, во Львове нейрохирурги провели сложную операцию по удалению опухоли головного мозга. Во время хирургического вмешательства пациент был в сознании и разговаривал.
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