Хирурги заметили образование в мозгу 8-летней девочки: то, что это было на самом деле, напугало их

Считается, что оно росло на протяжении всей жизни ребенка.

Восьмилетней девочке хирургически удалили массивную прядь волос изнутри ее мозга.

Об этом пишет Mirror.

Юная пациентка из Джалал-Абадской области Кыргызстана была доставлена на операцию после того, как сканирование обнаружило большое образование в четвертом желудочке ее мозга.

Из мозга ребенка удалили прядь волос / Фото: Kyrgyz Ministry of Health

Команда медиков прооперировала ребенка в больнице Джал в Бишкеке.

Эксперты были ошеломлены, когда они открыли ее голову и обнаружили, что масса, которую они видели на сканах мозга, была полностью сделана из волос.

Из мозга ребенка удалили прядь волос / Фото: Kyrgyz Ministry of Health

На послеоперационном снимке видна прядь, которая, как представляется, имеет длину около 90 см. Медицинский персонал считает, что волосяная масса росла в течение жизни девочки.

Из мозга ребенка удалили прядь волос / Фото: Kyrgyz Ministry of Health

Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Кыргызстана: "Новообразование содержало пучок волос, которые, очевидно, росли в течение всей жизни ребенка до поступления в больницу. Волосы имели корни на дне желудочка и могли быть вызваны аномалией внутриутробного развития. Дальнейший рост волос составлял бы угрозу для здоровья пациента".

Напомним, хирурги отрезали мужчине здоровые пальцы после того, как редкая болезнь довела его до отчаяния. Если бы медики не согласились, он сделал бы это самостоятельно.

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