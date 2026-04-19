Хлоргексидин может вредить сердцу: ученые предупредили о рисках антисептика

Хлоргексидин — один из лучших антисептиков во время порезов и ран, ведь он не причиняет боли и не разъедает рану еще больше. Этим средством пользуются многие мамы с детьми и люди, которым неприятна боль от других видов обеззараживающих средств. Однако ученые сообщили, что хлоргексидин может быть опасен.

В частности, это средство может вызвать риски артериального давления и сердечных заболеваний. Что еще удалось узнать ученым и можно ли использовать хлоргексидин? Об этом рассказали Mirror.

Хлоргексидин: для кого он опасен

Все началось с исследования ополаскивателей для рта. В видео, распространяющихся в социальных сетях, утверждают, что ополаскиватели могут повышать риск высокого артериального давления и сердечных заболеваний, ведь якобы вымывают полезные бактерии. Однако все гораздо сложнее.

Во рту человека содержатся разнообразные бактерии, которые помогают предотвращать заболевания, поддерживать нормальное функционирование организма и улучшать здоровье. Исследовательница из Университета Эксетера Джоанна Л’эрё поделилась, что одна из важнейших ролей бактерий во рту — это превращение нитратов из пищи в нитриты.

Когда мы глотаем нитриты, организм превращает их в оксид азота. Это пример того, как бактерии способствуют поддержанию здоровья. Оксид азота влияет на регуляцию кровяного давления и поддержание функций мозга и мышц.

Во многих ополаскивателях для рта содержится хлоргексидин. Также он часто содержится в антисептиках для лица и кожи, медицинских и хирургических средствах, спреях для горла, стоматологических гелях и мазях, в некоторых средствах интимной гигиены и косметике.

Исследователи узнали, как хлоргексидин может влиять на кровяное давление и заболевания сердечно-сосудистой системы.

«Несколько небольших исследований фактически обнаружили, что использование ополаскивателя для рта (с хлоргексидином — ред.) может изменить баланс бактерий во рту. Это может уменьшить способность бактерий превращать нитраты из овощей в нитриты, которые нужны организму для выработки оксида азота», — поделилась Джоанна Л’эрё.

Это означает, что когда хлоргексидин или средства, содержащие его, попадают в организм, бактерии теряют способность превращать вредные вещества в полезные. Как следствие, уменьшается выработка оксида азота в организме, что катализирует возможное развитие сердечно-сосудистых заболеваний и может повышать артериальное давление.

Исследователи напомнили, что постоянно использовать хлоргексидин для полоскания горла или зубов нельзя. Ведь это сильное антисептическое средство, которое рекомендуется только для кратковременного использования.

Как использовать хлоргексидин без вреда для здоровья

Чтобы лекарства и антисептические средства не вредили здоровью, нужно правильно их использовать — обязательно по назначению врача.

В быту лучше тоже ограничить использование хлоргексидина там, где это необязательно. Например, не полоскать этим средством рот, зубы или горло.

Ни в коем случае не глотайте хлоргексидин. Не капайте его в глаза, нос или уши. Также не смешивайте с другими антисептиками.

Используйте хлоргексидин только для обработки кожи перед инъекциями, для дезинфекции ран. Использовать это средство для полоскания рта можно очень короткое время и только по назначению стоматолога или другого специалиста.