Ходьба для похудения: 5 простых способов сжечь жир к лету

Легкая прогулка – также отличный способ для похудения.
Потеря веса может быть сложной задачей для многих.
Независимо от того, сколько тренировок проводится, людям все равно сложно избавиться от жира.
Многие любители фитнеса считают, что все дело в физических упражнениях, хотя питание также играет огромную роль в снижении веса.
Как пишет dailystar.co.uk, одна вещь, которая может быть полезна для сжигания жира, — это LISS, также известная как стационарная тренировка низкой интенсивности.
Это противоположность высокоинтенсивным тренировкам (HIIT). В LISS входит ходьба для похудения.
Вот пять способов сжечь жир с помощью легкой прогулки.
Набирая темп
Независимо от того, ходите ли вы по беговой дорожке или в тренажерном зале, увеличение скорости может помочь вам быстрее сжигать жир. Это также полезно для вашей выносливости и есть прекрасной практикой в условиях гоночного дня.
Вы даже можете попробовать силовую прогулку с интервалами, чтобы заставить сердце биться быстрее.
Ходьба вверх
Использование наклона – хороший способ разнообразить ходьбу. Как альтернатива, найдите близлежащий парк с небольшим подъемом, чтобы пройтись по нему. Это даже хороший способ получить дневную дозу витамина D.
Такая ходьба также увеличивает активацию мышц ног, стимулирует мышцы икр, подколенные сухожилия и ягодичные мышцы.
Три коротких прогулки в день
Если вы не можете найти время, чтобы выйти на часок, почему бы не поделить прогулки? Вы можете попробовать три 20-минутные прогулки, чтобы тратить меньше времени в день.
Многократные прогулки также могут улучшить сердечно-сосудистую систему.
Ношение утяжеленного жилета
Это простой способ добавить силовые тренировки к тренировкам по фитнесу. Добавляя утяжеленный жилет к своей прогулке, вы увеличиваете нагрузку на свои мышцы. Ваши мышцы задействованы и должны работать более усердно, чтобы пройти дистанцию с той же скоростью.
Акцент на форме и осанке
Любое упражнение становится менее эффективным, если вы делаете его неправильно. И с ходьбой все еще легко ошибиться. Убедитесь, что вы держите голову прямо, спина прямая, а плечи расслаблены. Держите корпус напряженным, размахивайте руками и шагайте с пятки на носок.
Напомним, диетологи рассказали, за сколько часов до сна нужно есть, чтобы не поправиться. Также они поделились, что употреблять на ужин.
Читайте также: