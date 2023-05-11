Ходьба для похудения: 5 простых способов сжечь жир к лету

Потеря веса может быть сложной задачей для многих.

Независимо от того, сколько тренировок проводится, людям все равно сложно избавиться от жира.

Многие любители фитнеса считают, что все дело в физических упражнениях, хотя питание также играет огромную роль в снижении веса.

Как пишет dailystar.co.uk, одна вещь, которая может быть полезна для сжигания жира, — это LISS, также известная как стационарная тренировка низкой интенсивности.

Это противоположность высокоинтенсивным тренировкам (HIIT). В LISS входит ходьба для похудения.

Вот пять способов сжечь жир с помощью легкой прогулки.

Ходьба входит в LISS-тренировку

Набирая темп

Независимо от того, ходите ли вы по беговой дорожке или в тренажерном зале, увеличение скорости может помочь вам быстрее сжигать жир. Это также полезно для вашей выносливости и есть прекрасной практикой в условиях гоночного дня.

Вы даже можете попробовать силовую прогулку с интервалами, чтобы заставить сердце биться быстрее.

Ходьба вверх

Использование наклона – хороший способ разнообразить ходьбу. Как альтернатива, найдите близлежащий парк с небольшим подъемом, чтобы пройтись по нему. Это даже хороший способ получить дневную дозу витамина D.

Такая ходьба также увеличивает активацию мышц ног, стимулирует мышцы икр, подколенные сухожилия и ягодичные мышцы.

Три коротких прогулки в день

Если вы не можете найти время, чтобы выйти на часок, почему бы не поделить прогулки? Вы можете попробовать три 20-минутные прогулки, чтобы тратить меньше времени в день.

Многократные прогулки также могут улучшить сердечно-сосудистую систему.

5 простых способов ходьбы для похудения / Фото: pixabay.com

Ношение утяжеленного жилета

Это простой способ добавить силовые тренировки к тренировкам по фитнесу. Добавляя утяжеленный жилет к своей прогулке, вы увеличиваете нагрузку на свои мышцы. Ваши мышцы задействованы и должны работать более усердно, чтобы пройти дистанцию с той же скоростью.

Акцент на форме и осанке

Любое упражнение становится менее эффективным, если вы делаете его неправильно. И с ходьбой все еще легко ошибиться. Убедитесь, что вы держите голову прямо, спина прямая, а плечи расслаблены. Держите корпус напряженным, размахивайте руками и шагайте с пятки на носок.

Напомним, диетологи рассказали, за сколько часов до сна нужно есть, чтобы не поправиться. Также они поделились, что употреблять на ужин.

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