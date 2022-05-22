Холера в Украине: инфекционист Федор Лапий рассказал, к каким болезням приведет война (видео)

Какие заразные болезни угрожают украинцам из-за войны войны и стоит ли нам бояться вспышки холеры и дифтерии?

Украинцам нужно беспокоиться о тех болезнях, которые могут вспыхнуть в результате войны. Особо следует волноваться южанам страны.

Об этом в эфире ТСН рассказал врач-инфекционист Федор Лапий.

"Надо беспокоиться, например, дифтерией, которая приходит вместе с войной и с другими инфекциями, которые мы называем вакциноуправляемыми. Против которых сейчас нужно проводить вакцинацию", — сказал Лапий.

На временно оккупированных территориях Украины основной проблемой является вода.

"Нужно использовать чистую, обеззараженную воду. Любую воду, которую вы используете для себя, вы должны кипятить. Самое главное правило: руки должны быть чистыми, а вода должна быть кипяченой, — добавил Лапий.

В условиях разрушенной инфраструктуры и в отсутствие доступа к чистой воде, тем более, в условиях жары значительно возрастает риск кишечных инфекций.

"Учитывая, что в Азовском, Черном морях, дельте Южного Буга ранее уже выявляли возбудителя холеры, а также были случаи холеры в Мариуполе, Николаеве, то из-за того, что инфраструктура разрушена, ограниченный доступ к чистой воде, канализационные воды не очищаются, массовые захоронения, как преступление РФ, могут привести к вспышкам, в том числе, и холеры", – пояснил врач.

По его словам, когда нарушается доступность населения за медицинской помощью, вакцинацией, следует ожидать вакциноуправляемых инфекций, в частности. дифтерию.

Напомним, еще в конце апреля уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предупреждала, что Мариуполю грозит вспышка ряда недугов из-за средневековых условий жизни — холеры, дизентерии, эшерихиоза.

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