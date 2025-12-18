Холестерин в яйцах — насколько он вреден на самом деле

Яйца богаты питательными веществами / © Pixabay

Куриные яйца, сваренные всмятку или поджаренные на сковороде, не представляют угрозы для здоровья. Любимый завтрак множества людей на планете не поднимает уровень холестерина.

Результаты исследования были опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

Дело в том, что недавно яйца считали причиной высокого холестерина. Теперь же новое исследование предоставило убедительные доказательства того, что настоящую проблему для здоровья сердца не пищевой холестерин в яйцах, а насыщенные жиры в других продуктах.

«Яйца давно и несправедливо дискредитированы устаревшими диетическими рекомендациями. Они уникальны: да, у них много холестерина, но мало насыщенных жиров. Однако именно уровень холестерина часто заставляет людей сомневаться в их месте в здоровом питании», — сказал профессор Джон Бакли из Университета Южной Австралии.

По его данным, в проведенном исследовании команда разделила влияние холестерина и насыщенных жиров. Оказалось, что высокое содержание холестерина в яйцах, при употреблении малом употреблении насыщенных жиров, не повышает уровень плохого холестерина.

Как сообщает британская Национальная служба здравоохранения, «яйца действительно содержат определенное количество холестерина. Но несмотря на это, насыщенные жиры, которые мы потребляем с пищей, значительно больше влияют на уровень холестерина в крови, чем холестерин, который содержится в яйцах». Проще говоря, холестериновая проблема кроется не в яйцах, а в насыщенных жирах. Так что здесь имеет значение способ их приготовления.

