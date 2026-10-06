Холодная или комнатная температура: какую воду лучше пить для здоровья

Вода / © Credits

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Эксперты отмечают, что универсальной «правильной» температуры воды не существует. Так, для организма значительно важнее регулярно получать достаточное количество жидкости.

Об этом пишет verywellhealth.com.

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Холодная вода может быть особенно приятна в жару или после физических нагрузок. Исследования показывают, что она помогает охладить тело после тренировки, а более приятный вкус для многих людей может стимулировать пить больше и быстрее восстанавливать утраченную жидкость.

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В то же время очень холодная вода подходит не всем. Она может вызывать дискомфорт у людей с чувствительными зубами, мигренью, раздражением горла, проблемами с глотением, рефлюксом или некоторыми заболеваниями пищевода. В таких случаях более комфортным вариантом может быть вода комнатной температуры.

Популярное утверждение, что теплая или вода комнатной температуры вроде бы лучше влияет на пищеварение, также не имеет достаточных научных подтверждений. Для большинства здоровых людей пищеварительная система нормально справляется с водой разной температуры.

Также нет оснований полагать, что холодная вода утром может каким-то опасным образом «шокировать» организм. Она может быть неприятна для отдельных людей, но сама по себе не считается вредной.

Поэтому выбирать между холодной и водой комнатной температуры следует, прежде всего, по собственным ощущениям. Лучшая вода для ежедневного употребления — та, которую человеку комфортно пить регулярно, ведь достаточное потребление жидкости значительно важнее ее температуры.

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Напомним, универсальной нормы «2 литра чистой воды в день» не существует . По рекомендациям EFSA общее потребление воды для взрослых составляет около 2 л в сутки для женщин и 2,5 л для мужчин, причем сюда входит жидкость не только из напитков, но и из пищи. Потребность в воде зависит от возраста, физической активности, погоды, питания и состояния здоровья, а во время жары или интенсивной тренировки она может расти.

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