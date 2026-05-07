Холодный или горячий кофе: какой напиток полезнее для здоровья
Способ приготовления кофе может менять его влияние на здоровье. Специалисты рассказали, какой кофе легче для желудка и в каком напитке больше кофеина.
Кофе давно стал частью ежедневного ритуала для миллионов людей в мире. В то же время споры о том, какой напиток полезнее — горячий или холодный, — не утихают. Исследования показывают: оба варианта имеют свои особенности, а разница между ними заключается не только в температуре подачи.
Об этом сообщило издание Verywellhealth.
Специалисты объясняют, что умеренное потребление кофе связывают с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, стабильным уровнем сахара в крови и в целом меньшим риском преждевременной смерти. В то же время пока нет достаточно доказательств того, что именно холодный или горячий кофе является однозначно более полезным для организма.
Основная разница между этими напитками — в способе приготовления. Холодное брю готовят путем длительного настаивания грубо смолотых кофейных зерен в холодной воде. Обычно процесс длится около 12 часов. Горячий кофе заваривают значительно быстрее — горячая вода проходит через зерна среднего помола, извлекая вкус и аромат.
Отдельно эксперты обращают внимание на ледяной кофе. Несмотря на холодную температуру, он ближе к горячему кофе по способу приготовления, ведь сначала его заваривают горячей водой, а уже потом охлаждают и подают со льдом.
Одним из главных преимуществ холодного кофе считают более низкую кислотность. Поэтому такой напиток часто легче переносится людьми с чувствительным желудком. Меньшая кислотность также может влиять на вкус — он кажется более мягким и менее горьким. Именно поэтому некоторые люди добавляют в холодный кофе меньше сахара, сиропов или сливок.
Специалисты отмечают: количество добавленного сахара и жирных сливок имеет большое значение для пользы напитка. Избыток подсластителей и калорийных добавок может нивелировать потенциальные преимущества кофе для здоровья.
В то же время горячий кофе обычно содержит больше антиоксидантов. Это связывают с высокой температурой заваривания, которая помогает эффективнее высвобождать эти соединения из зерен. Именно антиоксиданты частично объясняют положительное влияние кофе на организм.
На уровень антиоксидантов влияют и дополнительные факторы. В частности, зерна более светлой обжарки обычно содержат больше антиоксидантов, чем темной. Также значение имеет место выращивания кофе и продолжительность заваривания.
Еще одно важное различие — содержание кофеина. Холодное брю, как правило, содержит его больше, чем горячий кофе. Например, в 225 миллилитрах горячего кофе содержится примерно 95 миллиграммов кофеина, тогда как в такой же порции холодного — около 150 миллиграммов.
В Управлении по контролю за продуктами и лекарствами США отмечают, что для большинства людей безопасной считается доза до 400 миллиграммов кофеина в день. Это примерно две-три чашки кофе в зависимости от способа приготовления.
Напомним, новое исследование показало, что кофе защищает организм от старения, связываясь с рецептором NR4A1, белком, участвующим в регуляции стресса, воспалении и восстановлении клеток.