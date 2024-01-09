Красивые, но опасные: врачи назвали комнатные цветы, которые не следует держать дома

Комнатные растения кроме того, что очень красивые, обладают способностью влиять на окружающую среду. Да, они увлажняют и очищают воздух, любуют глаз своей красотой, но могут быть опасны для здоровья. Некоторые из них в прямом смысле способны отравлять воздух, потому их лучше не держать в доме. Рассказываем, какие комнатные цветы могут причинить вред нашему здоровью.

Какие комнатные растения опасны для здоровья

Азалия. Листья этого комнатного растения содержат ядовитое вещество – гликозид. Если этого вещества в организме становится слишком много, оно может вызвать отравление и аритмию.

Листья этого комнатного растения содержат ядовитое вещество – гликозид. Если этого вещества в организме становится слишком много, оно может вызвать отравление и аритмию. Монстера. В листьях этого растения также содержится ядовитое вещество, которое при попадании на слизистые вызывает токсическую реакцию в организме. Поэтому ее следует держать подальше от детей и домашних питомцев.

В листьях этого растения также содержится ядовитое вещество, которое при попадании на слизистые вызывает токсическую реакцию в организме. Поэтому ее следует держать подальше от детей и домашних питомцев. Олеандр. В период цветения растение выделяет вещество, которое приводит к головокружению и резкому повышению давления. Также в листьях цветка содержится ядовитое вещество, которое при попадании в организм приводит к ухудшению или полной потере зрения.

В период цветения растение выделяет вещество, которое приводит к головокружению и резкому повышению давления. Также в листьях цветка содержится ядовитое вещество, которое при попадании в организм приводит к ухудшению или полной потере зрения. Герань любит много хозяек, потому что она неприхотлива, постоянно цветет и домашние животные ее не трогают. Но комнатное растение имеет особый аромат, который провоцирует мигрени и может вызвать развитие астмы.

любит много хозяек, потому что она неприхотлива, постоянно цветет и домашние животные ее не трогают. Но комнатное растение имеет особый аромат, который провоцирует мигрени и может вызвать развитие астмы. Лилия. Этот цветок не стоит держать в спальне. После заката она начинает потреблять кислород и выделять углекислый газ. Из-за чего на утро можно ощущать истощение и головные боли.

Этот цветок не стоит держать в спальне. После заката она начинает потреблять кислород и выделять углекислый газ. Из-за чего на утро можно ощущать истощение и головные боли. Папоротник. Это комнатное растение также потребляет много кислорода и выделяет углекислый газ. Поэтому жильцы квартиры или дома могут чувствовать слабость и постоянную головную боль.

Это комнатное растение также потребляет много кислорода и выделяет углекислый газ. Поэтому жильцы квартиры или дома могут чувствовать слабость и постоянную головную боль. Мимоза застенчивая. Здесь следует не обманываться названием растения, поскольку оно может быть крайне опасным. В процессе своего роста цветок выделяет токсичные вещества, которые отравляют организм, что приводит к выпадению волос, упадку сил и тревожным состояниям.

Здесь следует не обманываться названием растения, поскольку оно может быть крайне опасным. В процессе своего роста цветок выделяет токсичные вещества, которые отравляют организм, что приводит к выпадению волос, упадку сил и тревожным состояниям. Орхидея. Наверное, у каждой хозяйки на подоконнике есть несколько видов этого красивого цветка. Но ее нельзя ни в коем случае держать в спальне. Поскольку запах орхидеи способен возбуждать нервную систему, что может вызвать бессонницу.

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