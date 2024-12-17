Хот-дог – на 36 минут, а кола – на 12: ученые назвали продукты, которые сокращают жизнь

Каждый раз, когда вы тянетесь за колой, вы теряете 12 минут своей жизни, утверждают ученые.

Как передает Metro, тревожная статистика была получена в результате исследования, проведенного Мичиганским университетом, который углубился в то, сколько времени забирают из нашей жизни определенные переработанные продукты.

Ультраобработанные продукты, содержащие такие ингредиенты, как искусственные красители и ароматизаторы, консерванты и эмульгаторы, могут быть опасны, если их не употреблять в умеренных количествах.

Некоторые любимые блюда могут стоить вам минут жизни. Хот-дог может сократить жизнь на 36 минут, а если запить его колой, то еще на 12 минут. Бутерброды и яйца на завтрак также забирают по 13 минут жизни, чизбургеры – девять, а бекон – шесть.

Но это не все плохие новости, ведь ученые обнаружили, что употребление определенных видов рыбы может подарить вам еще несколько минут жизни.

Руководитель исследования Оливье Жолье сказал: "Насущность изменений в рационе питания для улучшения здоровья человека очевидна. Наши результаты демонстрируют, что небольшие, целенаправленные замены предлагают осуществимую и мощную стратегию для достижения значительных преимуществ для здоровья и окружающей среды, не требуя кардинальных изменений в рационе питания".

Несмотря на то, что некоторые из наших любимых продуктов, таких как пицца, макароны с сыром, хот-доги и кола, как оказалось, сокращают жизнь, другие продукты могут ее продлить. Так, определенные виды рыбы могут продлить вашу жизнь на 32 минуты, а одно исследование ранее показало, что употребление сыров, таких как чеддер и бри, может помочь увеличить продолжительность жизни и предотвратить рак печени.

Многие врачи предлагают отказаться от ультраобработанных продуктов, чтобы быть здоровее.

В начале этого года Британский медицинский журнал (BMJ) обнаружил, что высокое потребление УПП связано с повышенным на 50% риском смерти вследствие сердечно-сосудистых заболеваний, на 48-53% выше риском психических расстройств, в том числе тревожностью, и на 12% выше риском развития диабета 2 типа.

Более высокое потребление УПП также связано с 21% более высоким риском смерти (по какой-либо причине), ожирением, 40-66% более высоким риском сердечных заболеваний, проблемами со сном и 22% более высокой вероятностью депрессии.

Другие связанные с этим заболевания включают астму, высокий уровень холестерина и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Конечно, ультраобработанные продукты можно есть в умеренных количествах, но врачи рекомендуют употреблять более здоровую пищу, такую как фрукты, полезные углеводы и овощи.

Напомним, можно ли есть кожуру жареной рыбы. Перед употреблением жареной кожицы рыбы врачи рекомендуют ознакомиться с информацией о ее положительном и негативном влиянии на организм.

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