Боль в теле / © Unsplash

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В Великобритании обычная попытка расслабить мышцы лица едва не стоила зрения молодому пациенту. Популярный в быту ручной массажный пистолет стал причиной тяжелой офтальмологической травмы, ранее фиксированной только после масштабных автомобильных аварий или сильных прямых ударов.

Об этом пишет Live Science

В офтальмологическую клинику обратился 20-летний мужчина с жалобами на странные симптомы в правом глазу. В течение шести дней он замечал так называемые «плавающие помутнения» — мелкие темные пятнышки, сопровождавшиеся короткими вспышками света. При этом пациент не имел хронических болезней, не употреблял наркотиков и никогда раньше не получал травм органов зрения. Единственной его особенностью была легкая близорукость, по которой он носил очки.

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Во время первичного осмотра врачи зафиксировали стопроцентное зрение на обоих глазах, а внутриглазное давление оставалось в пределах нормы. Однако более детальное исследование задней части глаза выявило катастрофические внутренние повреждения, которые угрожали полной и необратимой слепотой.

Обнаружившие медики

В правом глазу пациента обнаружили многочисленные разрывы, кровоподтеки и диализ сетчатки. Диализ представляет собой крайне опасное состояние, при котором оболочка начинает отслаиваться от своего внешнего края. Без срочного хирургического вмешательства этот процесс приводит к полной утрате зрения. Левый глаз также получил повреждения: врачи диагностировали массивные кровоизлияния и шесть небольших подковообразных разрывов.

Характер травм указывал на мощное механическое воздействие высокой энергии. Поскольку пациент отрицал участие в драках или ДТП, медикам пришлось подробно расспросить его о бытовых привычках. Мужчина неохотно признался, что за последние три месяца еженедельно использовал массажный пистолет непосредственно на участке вокруг глаз, пытаясь преодолеть чувство усталости после рабочего дня.

Почему массажные пистолеты опасны для лица

Перкуссионные массажеры работают по принципу подачи быстрых высокочастотных импульсов давления. Они разработаны исключительно для больших групп мышц и снятия глубокого мышечного напряжения. Применение таких девайсов на щекотливых зонах является критической ошибкой.

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Офтальмологи предполагают, что каждый импульс массажного пистолета кратковременно деформировал форму глаза пациента. Регулярное и длительное повторение этого процесса создало критическое перенапряжение сетчатки, что привело к ее разрыву. Примечательно, что повреждения возникли в верхней части глаза, что подтверждает теорию о постоянном давлении устройства вперед, а не стандартный боковой удар, который обычно фиксируют спортсмены.

Этому мужчине повезло: он вовремя обратился за помощью. Врачи провели экстренную лазерную терапию обоих глаз. Через шесть месяцев мониторинга состояние пациента стабилизировалось, а угроза катаракты прошла.

Этот прецедент первый в мировой медицинской практике, когда использование массажера привело именно к диализу сетчатки. Ранее фиксировались единичные случаи вывиха хрусталика, развития глаукомы или травматической катаракты у людей, массировавших эти устройства виски и лица.

Глаза могут содержать важные подсказки о риске развития болезни Альцгеймера еще до появления первых симптомов. Ученые обнаружили связь между определенными изменениями в сетчатке глаза и факторами, повышающими вероятность этого заболевания. Фотографии сетчатки могут помогать выявлять людей из группы риска благодаря машинному обучению и анализу сосудов, зрительному нерву и другим признакам.

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