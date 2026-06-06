Хотите отрастить волосы: дополните свой рацион этими продуктами — и процесс пойдет быстрее

Чтобы отрастить волосы быстрее, стоит почаще есть определенные продукты

Реклама

С возрастом волосы становятся более тонкими, ломкими и теряют естественный блеск. Одной из главных причин этого есть изменения в гормональном балансе. Однако правильное питание может помочь замедлить эти процессы и поддержать здоровье волос.

Об этом пишет vogue.com.

Продукты для здоровых волос

Жирная рыба

Лосось, тунец и сардины, особенно богатые омега-3 жирами, витамин D, B12 и белок. Другая жирная рыба, такая как скумбрия, анчоусы и сельдь, также богата этими питательными веществами.

Реклама

Красное мясо

В нем много железа, которое необходимо для здоровья волос. При недостатке гемоглобина корни волос хуже снабжаются питательными веществами и кислородом, а это означает, что пряди растут медленнее.

Клубника

Известно, что витамина С в ней больше, чем в лимоне. Именно это вещество помогает организму производить коллаген, от которого зависит здоровье кожи и волос.

Яйца

Это один из наиболее биодоступных и недорогих источников белка, они содержат белок, фолат, витамин D и B12, что делает их отличным дополнением к любому блюду. Яйца снабжают организм железом, и их также можно сочетать с продуктами, богатыми витамином С, такими как апельсиновый сок или помидоры, для улучшения усвоения. Белок и железо особенно важны, поскольку рост волос требует достаточного потребления белка и доставки кислорода в волосяной фолликул. Белок снабжает аминокислотами, необходимыми для выработки кератина.

Орехи и семена

Они вместе с оливковым маслом и авокадо также являются полезными источниками омега-3 жирных кислот — полезных жиров, которые могут помочь поддерживать здоровье кожи головы и волос. Тыквенные семена и чиа особенно мощны с точки зрения содержания омега-3 жирных кислот, а также содержат цинк, витамины группы В и железо.

Реклама

Молочные продукты

Молоко содержит казеин и сывороточные белки, а также минералы, способствующие росту волос, включая кальций, магний и калий, которые помогают укрепить кератин, стимулируют рост волосяных фолликулов и улучшают кровообращение. Обогащенные молочные продукты, жирная рыба и влияние солнечного света обеспечивают организм витамином D. Витамин D имеет решающее значение для здоровья волос, помогая начать и поддерживать фазу роста.

Раньше мы писали о том, почему волосы становятся с возрастом тоньше и реже. Можно ли с этим что-то сделать — читайте в новости.

Новости партнеров