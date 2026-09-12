Храп партнера лишает не только сна: специалисты рассказали о рисках для здоровья

Беспокойный сон

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Сон рядом с храпящим человеком может негативно сказываться на здоровье партнера, поскольку постоянный шум способен регулярно прерывать необходимый ночной отдых.

Об этом пишет ВВС со ссылкой на специалистов по сну.

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Эксперты отмечают, что храп часто воспринимается лишь как неприятная бытовая проблема, однако его последствия могут быть гораздо серьезнее. По данным американского Фонда сна, 75% людей, чьи партнеры храпят, заявляют, что это негативно влияет на их сон.

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Профессор Ама Джохал, ортодонт-консультант и эксперт по сну, отмечает, что из-за храпа партнера человек иногда настолько изнуряется, что вынужден спать в другой комнате.

«Мы физически не можем нормально функционировать без сна — это наша базовая потребность», — подчеркнул он.

Прерывистый сон сказывается на организме

По словам специалистов, проблема заключается не только в громкости храпа. Регулярные пробуждения в течение ночи могут сокращать время, которое человек проводит в глубоких, восстанавливающих стадиях сна.

В результате даже после достаточного количества часов, проведённых в постели, человек может проснуться уставшим. Нарушенный сон также может негативно сказываться на концентрации внимания и памяти, поскольку во время сна мозг обрабатывает и сохраняет информацию, полученную в течение дня.

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Кроме того, недостаток качественного сна может сказываться на гормональном балансе, уровне энергии и способности организма справляться со стрессом. Человек может стать более раздражительным и хуже контролировать свои эмоциональные реакции.

Храп может сказываться и на отношениях

Специалисты также предупреждают о возможных последствиях для отношений. Постоянное недосыпание из-за ночного шума может приводить к раздражительности и конфликтам между партнерами.

Доктор Клэр Саймон, стоматолог, специализирующаяся на медицине сна, отмечает, что прерывистый сон из-за храпа партнера может провоцировать ссоры. Если же люди вынуждены регулярно спать в разных комнатах, это может снижать близость в отношениях.

В то же время специалисты отмечают, что сон по отдельности не обязательно является плохим решением, если он помогает партнеру получать достаточно качественного отдыха.

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Важно не упустить апноэ во сне

Эксперты советуют сначала выяснить, речь ли идет об обычном храпе или это может быть признаком апноэ во сне — расстройства, при котором дыхание человека неоднократно останавливается и возобновляется во время сна.

Среди возможных признаков апноэ — паузы в дыхании, одышка или ощущение нехватки воздуха ночью, частые пробуждения и утренние головные боли.

«Не стоит просто пытаться добиться того, чтобы человек меньше храпел ночью, и при этом упустить из виду возможное нарушение дыхания во время сна», — подчеркнула Саймон.

Если врач подтвердит наличие апноэ во сне, человеку могут порекомендовать специальную терапию, в частности использование аппарата CPAP, а в отдельных случаях — хирургическое лечение.

Что может помочь при обычном храпе

Если храп не связан с апноэ, специалисты советуют обратить внимание на образ жизни и условия сна. Среди возможных мер — снижение веса при его избытке, отказ от курения, сокращение употребления алкоголя перед сном и изменение положения тела, в частности сон на боку вместо спины.

Также причиной храпа может быть заложенность носа или аллергия, которые требуют соответствующего лечения. В отдельных случаях специалист может порекомендовать специальную капу, которая слегка выдвигает нижнюю челюсть вперёд и помогает держать дыхательные пути открытыми.

Джохал отмечает, что многие пары слишком долго мирятся с храпом, хотя он уже сказывается на их самочувствии и отношениях.

«Главное — понимать, что помощь есть. Нужно только ею воспользоваться», — сказал эксперт.

Напомним, что сон — это не просто отдых, а настоящая основа нашего физического и психического здоровья. По мере того, как мы взрослеем, в частности после 40, 50 или 60 лет, качество сна начинает меняться.

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