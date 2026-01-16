Фото иллюстративное / © www.materlife.ru

Неоплаченные счета и конфликты с руководством на работе могут наносить вред не только вашему кошельку, но и пищеварению. Диетологи предупреждают — ежедневный стресс способен серьезно нарушить работу кишечника, провоцируя хронические проблемы со здоровьем.

Об этом пишет The Mirror.

Консультантка по вопросам питания и образования Ким Плаза отмечает, что стресс может нарушить естественный баланс кишечника, что часто приводит к дискомфорту.

Когда мы нервничаем, в организме растет уровень кортизола — гормона стресса. Он «прогоняет» полезные бактерии из нашего кишечника. Из-за этого организму становится труднее переваривать пищу и вырабатывать витамины (например, витамин B), которые отвечают за наше хорошее настроение.

«Недостаток сна, финансовое давление и ограничения во времени влияют не только на наше настроение. Они могут нарушить деликатный баланс микробов, которые поддерживают пищеварение, иммунитет и даже психическое благополучие, что может повлиять на нашу способность переваривать пищу и производить витамины, поддерживающие настроение, такие как витамины группы В», — пояснила Ким.

К тому же из-за стресса нас часто «тянет» на вредную пищу, что только ухудшает ситуацию: появляется вздутие, газы и дискомфорт. В таком случае диетолог советует прислушиваться к своему состоянию и «подкармливать» полезные микробы здоровыми продуктами.

Она предостерегает, что одной из самых распространенных ошибок является соблюдение экстремальных диет, которые часто не приносят особой пользы для здоровья пищеварительной системы.

«Небольшие, последовательные изменения, такие как обращение внимания на то, как мы себя чувствуем, приоритет отдыха и включение продуктов, питающих кишечник, таких как кефир, могут существенно помочь нашему организму лучше справляться со стрессом», — подчеркнула Ким.

Ранее ученые обнаружили прямую связь между нерегулярным сноми риском возникновения ряда болезней, среди которых:

сердечно-сосудистые заболевания,

ожирение,

расстройства психического здоровья;

развитие деменции.

