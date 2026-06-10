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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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94
Время на прочтение
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Хроническое недосыпание может сказаться на всем организме: о каких последствиях стоит знать

Сон нужен не только для отдыха. Исследователи объяснили, как регулярное недосыпание может влиять на память, настроение, иммунитет и работу сердца.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Сон

Сон / © Associated Press

Регулярная нехватка сна может иметь значительно более серьезные последствия, чем просто усталость или сонливость в течение дня. Специалисты отмечают, что для большинства взрослых нормой является от семи до девяти часов сна в сутки. Если же человек систематически отдыхает меньше, это постепенно влияет на работу различных систем организма.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

Сон играет ключевую роль в работе мозга. Именно в это время организм обрабатывает полученную информацию, закрепляет воспоминания и восстанавливает нервную систему. Из-за регулярного недосыпания могут ухудшаться внимание, память и скорость мышления, а также возрастать трудности с принятием решений.

Недостаток сна влияет и на психологическое состояние. Люди, которые постоянно спят мало, чаще сталкиваются с раздражительностью, острее реагируют на стрессовые ситуации и могут быть более склонными к тревожности и сменам настроения.

От недосыпания страдает и иммунитет. Во время ночного отдыха организм поддерживает механизмы защиты от инфекций, поэтому хроническая нехватка сна может ослаблять эти процессы и затруднять восстановление после болезней.

Отдельно специалисты отмечают влияние недостатка сна на сердце и сосуды. Исследования связывают хроническое недосыпание с повышенным риском артериальной гипертензии, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых нарушений обмена веществ.

Также недостаточный сон может сказываться на пищевом поведении. Из-за изменений в работе гормонов, которые регулируют чувство голода и насыщения, человеку становится сложнее контролировать аппетит. В результате может возрастать тяга к калорийной пище и увеличиваться масса тела.

Эксперты советуют не игнорировать проблему, если сон регулярно длится менее шести часов в сутки, а в течение дня появляются усталость, сонливость или снижается работоспособность. По их словам, качественный сон является такой же важной составляющей здорового образа жизни наравне со сбалансированным питанием и физической активностью.

Напомним, ранее все выяснили, что популярное блюдо может помогать выводить микропластик из кишечника.

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Дата публикации
Количество просмотров
94
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