Хруст и боль в колене маскируют серьезную проблему: какие сигналы нельзя игнорировать

Боль в колене может быть сигналом серьезного / © Pexels

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Боль в колене может возникнуть после травмы, из-за чрезмерной нагрузки или постепенного износа сустава , но иногда за ним стоит воспаление или другая болезнь. Важными подсказками могут быть место боли, отек, скованность и то, когда именно симптомы усиливаются во время движения или даже в покое.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Если колено болит во время движения

Одна из самых распространенных причин – остеоартроз, или износ сустава. Обычно боль развивается постепенно, усиливается при ходьбе, длительной нагрузке или подъеме по лестнице и может сопровождаться скованностью, отеком и ограничением движений.

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Характерный признак – дискомфорт после длительного сиденья или отдыха, когда первые шаги даются труднее, а затем колено немного «расходится». Артроз чаще возникает с возрастом, но риск повышают также старые травмы, избыточный вес и постоянную сильную нагрузку на сустав.

Если боль сосредоточена вокруг коленной чашечки, она может быть связана с пателофеморальным синдромом. Такая боль часто усиливается во время бега, приседаний, подъема по лестнице или после долгого сиденья с изогнутыми ногами.

Внезапная боль может быть следствием травмы

После неудачного поворота, падения или спортивной нагрузки могут повредиться мениски – хрящевые структуры, помогающие распределять нагрузки в суставе. Кроме боли и отека, человек может ощущать щелчок, нестабильность или даже то, что колено «заклинивает» и не дает полностью разогнуть ногу.

Внезапная боль и отек после резкого движения или неудачного приземления также могут свидетельствовать о повреждении связок. При травме передней крестообразной связки иногда возникает характерный хлопок, после чего колено быстро отекает и становится нестабильным.

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Игнорировать такие симптомы не стоит: поврежден сустав может оставаться нестабильным и создавать риск новых травм.

Боль может быть сигналом воспаления

Не каждая боль в колене связана с механическим износом. Например, ревматоидный артрит может вызвать боль, отек, чувство тепла и продолжительную скованность, причем одновременно могут болеть и другие суставы.

Еще одна возможная причина – подагра. Ее приступ обычно начинается внезапно: колено сильно болит, отекает, краснеет и становится горячим.

В то же время, красное и горячее колено нельзя автоматически называть подагрой. Сходные симптомы может вызвать инфекция, поэтому при высокой температуре, сильной боли и выраженном отеке требуется срочный осмотр врача.

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Что означает боль позади колена

Если в подколенной ямке появились ощущение напряжения, распирания или припухлости, одной из возможных причин является киста Бейкера. Она часто возникает из-за другой проблемы внутри сустава, например артроза или воспаления.

Особенно опасным признаком является внезапная боль и отек голени. Разрыв кисты Бейкера может напоминать симптомы тромбоза, потому в такой ситуации не стоит пытаться определить причину самостоятельно.

Когда нужно обратиться к врачу

Обследование нужно, если боль не проходит, регулярно возвращается, постепенно усиливается или мешает нормально ходить. То же касается случаев, когда колено постоянно отекает, становится нестабильным или его невозможно полностью согнуть или разогнуть.

После травмы помощь нужна быстрее, если сустав сильно отек, деформирован или на него невозможно опереться. В немедленном осмотре также требуется красное, горячее и очень болезненное колено, особенно если одновременно повысилась температура.

Самостоятельно определить причину по одному симптому невозможно. Но место боли и обстоятельства его появления могут о многом подсказать — и помочь понять, можно ли немного отдохнуть, или пора обращаться за медицинской помощью.

Напомним, у некоторых людей во время ходьбы начинает болеть стопа, словно в обувь попал камешек . Если к этому странному ощущению прибавляются жгучая или резкая боль, а также онемение пальцев ног, причиной может быть проблема с нервом.

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