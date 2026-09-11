Худеете без усилий и диет: врачи объяснили, когда надо бить тревону

Некоторые болезни вызывают внезапное похудение / © Unsplash

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Незначительные колебания массы тела являются абсолютно естественным процессом, напрямую зависящим от количества выпитой жидкости или времени суток. Однако стабильное снижение веса в течение длительного времени без усилий требует обязательного медицинского обследования.

О самых распространенных медицинских причинах такого состояния рассказывает Egészség Kalauz.

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Основные причины потери веса

Медики советуют обращать внимание на ситуации, когда пациент теряет более 5% своей массы в течение от 6 до 12 месяцев. Например, если человек с весом 80 килограммов худеет до 76 килограммов без изменения образа жизни, это уже весомый повод для беспокойства.

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«Для пациента весом 60 килограмм это означает примерно 3 килограмма непреднамеренной потери веса», — объясняют авторы статьи.

Частой причиной таких изменений становится гиперфункция щитовидной железы, ускоряющая метаболизм и заставляющая тело сжигать больше энергии. Другим распространенным фактором является развитие сахарного диабета 1 или 2 типа, когда организм начинает использовать жировые запасы.

Скрытые болезни и депрессия

«Непреднамеренное похудение часто становится первым сигналом о серьезном нарушении усвоения питательных веществ в желудочно-кишечном тракте», — предупреждают специалисты.

Подобные нарушения пищеварения почти всегда сопровождаются постоянным вздутием, резкой болью в животе или хронической усталостью. Также резкая утрата килограммов иногда проявляется общим симптомом развития опасных онкологических процессов или болезней печени.

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«Похудение не всегда обусловлено физическими недугами, ведь депрессия также способна существенно изменить пищевые привычки», — отмечают эксперты.

Когда обращаться к врачу

Специалисты не советуют ждать достижения критического предела, если масса тела продолжает стремительно снижаться еженедельно. Особенно опасно игнорировать это состояние при появлении ночной потливости, длительной лихорадки или проблем с глотением.

«Сама по себе потеря массы не диагноз, но она всегда требует тщательного медицинского обследования», — подчеркивают врачи.

Для установления точной причины специалисты обычно назначают подробный опрос и базовые лабораторные анализы. Важно рассказать медикам о любых новых симптомах, смене аппетита или начале приема незнакомых препаратов.

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Напомним, чтобы успешно избавиться от лишних килограммов, диетологи советуют людям ежедневно соблюдать четкие правила употребления воды, учитывающие погодные условия, рацион и физическую активность. Правильный питьевой режим помогает обуздать аппетит, поддерживает естественные процессы очищения организма и эффективно стимулирует сжигание жировых отложений.

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