Худшие завтраки по мнению гастроэнтеролога: от какой еды стоит отказаться утром

Неполезные завтраки содержат много сахара и мало клетчатки и белка / © Фото из открытых источников

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Сладкие хлопья с молоком, фруктовый йогурт или мюсли-батончик кажутся простым решением, когда утром не хватает времени на полноценный завтрак. Однако такие продукты часто содержат немало добавленного сахара и рафинированных углеводов, а белка и клетчатки в них может быть недостаточно. Поэтому пища не всегда обеспечивает длительное чувство сытости.

Об этом пишет Egészség Kalauz со ссылкой на рекомендации американского гастроэнтеролога Саурабха Сети.

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Какие популярные завтраки стоит посмотреть

Сладкие хлопья. Готовые завтраки часто рекламируют как питательный продукт, но их состав зависит от конкретного производителя. Некоторые хлопья содержат много добавленного сахара, но мало клетчатки. Если в такой завтрак не добавить источник белка, голод может вернуться довольно быстро.

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Клетчатка важна не только для нормальной работы кишечника. Она также служит пищей части полезных кишечных бактерий. Поэтому следует обращать внимание на цельнозерновые продукты и количество пищевых волокон в составе хлопьев.

Мюсли-батончики. Их удобно брать с собой, но название не гарантирует сбалансированного состава. Некоторые батончики содержат значительное количество добавленного сахара, сиропов и быстроусвояемых углеводов, обеспечивая организм сравнительно небольшим количеством белка и клетчатки.

Такой батончик может на короткое время унять голод, но не обязательно заменит полноценный завтрак. Перед покупкой следует проверять состав и сравнивать количество сахара и пищевых волокон в разных продуктах.

Фруктовые йогурты. Сам по себе йогурт может являться частью сбалансированного рациона: он содержит белок, а некоторые продукты с живыми культурами также являются источником полезных микроорганизмов. Проблема может состоять в добавленном сахаре, которого в сладких фруктовых вариантах иногда немало.

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Натуральный йогурт без подсластителей позволяет лучше контролировать состав завтрака. По желанию к нему можно добавить свежие фрукты или ягоды — так блюдо будет содержать больше клетчатки, чем вариант только с подслащенным йогуртом.

Фруктовые соки. Даже стопроцентный сок содержит природные сахара, но обычно гораздо меньше клетчатки, чем целый фрукт. Кроме того, напиток легко выпить за несколько глотков, тогда как на пережевывание такого же количества фруктов уходит больше времени.

Поэтому сок не следует считать полноценной заменой фруктам. Для ежедневного рациона целесообразно чаще выбирать целые фрукты, а количество сока контролировать.

Как сахар и недостаток клетчатки влияют на пищеварение

Проблема не в том, что один сладкий завтрак обязательно повредит желудку или кишечнику. Значительно большее значение имеют пищевые привычки в целом. Если рацион регулярно состоит преимущественно из продуктов с большим количеством сахара и малым количеством клетчатки, в нем может не хватать цельнозерновых продуктов, овощей и фруктов.

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Кишечный микробиом — совокупность микроорганизмов, живущих в пищеварительном тракте, зависит от многих факторов, в частности питания. Часть пищевых волокон кишечные бактерии ферментируют, образуя короткоцепочечные жирные кислоты, участвующие в поддержании нормальной работы кишечника.

Недостаток клетчатки в рационе также может способствовать запорам. В то же время, нельзя утверждать, что определенный продукт сам по себе разрушает микробиом или вызывает проблемы с пищеварением у каждого человека. Реакция зависит от индивидуальной чувствительности, состава пищи и рациона.

Почему после сладкого завтрака быстро возвращается голод

Одна из причин может состоять в соотношении питательных веществ. Завтрак, состоящий преимущественно из рафинированных углеводов и содержащий мало белка и клетчатки, обычно насыщает не столько надолго, сколько сбалансированная пища.

После употребления углеводов уровень глюкозы в крови повышается, а организм реагирует выработкой инсулина. У некоторых людей дальнейшие изменения уровня глюкозы могут сопровождаться возвращением голода. Однако аппетит регулируется сложным взаимодействием многих процессов, поэтому объяснять его только уровнем сахара в крови было бы неправильно.

Белок помогает дольше сохранять ощущение сытости, а клетчатка поддерживает нормальную работу пищеварительной системы. Поэтому важно учитывать не только размер порции, но и то, из каких продуктов состоит завтрак.

Как сделать завтрак более питательным

Полностью отказываться от хлопьев, йогуртов или батончиков не обязательно. Важнее проверять их состав и чаще выбирать продукты, которые снабжают организм белком, клетчаткой и другими питательными веществами.

Для завтрака можно совмещать цельнозерновую кашу с натуральным йогуртом, яйца с цельнозерновым хлебом или натуральный йогурт с ягодами, орехами и семенами. Вместо стакана сока можно съесть целый фрукт. Такие сочетания помогают разнообразить рацион и обеспечить более длительное чувство сытости.

При покупке готовых продуктов следует читать этикетки: сравнивать количество добавленного сахара, содержание белка и клетчатки. Надпись на упаковке о пользе для здоровья сама по себе не гарантирует, что продукт имеет сбалансированный состав.

Завтрак и пищеварение — советы специалистов

Проблема быстрого возвращения голода после утренней еды связана не только с количеством продуктов, но и с их составом. Сладкие хлопья с молоком, выпечка и другие популярные варианты могут содержать мало белка и клетчатки, поэтому после них пропитка иногда проходит быстрее.

Чтобы поддерживать нормальную работу пищеварительной системы, важно регулярно получать достаточное количество пищевых волокон. Их источниками являются овощи, бобовые, цельнозерновые продукты и фрукты. В частности, яблоки, груши и другие фрукты помогают разнообразить рацион и снабжают организм клетчаткой, необходимой для нормальной работы кишечника.

Не менее важно совмещать клетчатку с источниками белка. Яйца, натуральный йогурт, бобовые, орехи и семена помогают сделать утреннее меню более питательным. Достаточное потребление этих веществ зависит не от одного продукта, а от ежедневных привычек, в частности, от того, как сочетать белок и клетчатку в рационе.

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