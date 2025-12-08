Худший враг во время похудения: что прибавляет лишний вес

Злоупотреблять майонезом не стоит / © unsplash.com

Если вы следите за своим весом, стоит воздержаться от употребления майонеза. Он содержит много жиров и калорий.

Такой совет дала диетология Альбина Комиссарова на своей странице в Instagram, рассказав, какой соус можно выбрать.

«Майонез обычно входит в список самых запрещенных продуктов, иметь его вообще „моветон“. Страшен ли этот соус? И откуда такой страх перед конкретным продуктом? Майонез калорийный — это правда. В среднем 680 ккал на 100 г продукта. Однако в оливковом масле 884 ккал, а в сливочном — 717 ккал», — отметила она.

По словам диетолога, этот продукт также вреден. Майонез производится из растительного масла, содержит много соли и калорий, однако в составе нет ничего опасного для организма.

Она посоветовала не использовать большое количество майонеза, не покупать его каждый день, а также делать продукт дома.

Напомним: если вы стремитесь к здоровому питанию, отказ от белого хлеба — это хороший старт.