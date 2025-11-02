Хурма и шарон: в чем отличие и что полезнее

Название этого тропического фрукта переводится как «пища богов» / © Pixabay

Реклама

Осень — это сезон хурмы. Главная ценность хурмы состоит в том, что она максимально полезна в холодное время года, когда большинство ягод и фруктов либо отошли, либо выращенные в тепличных условиях не имеют реальной пользы. Для людей, у которых проблемы со щитовидной железой, хурма просто незаменима. Врачи рекомендуют ее при сердечно-сосудистых и желудочных заболеваниях, анемии, заболеваниях печени и желчевыводящих путей.

Один из самых популярных в Украине видов хурмы — это шарон.

Хурма и шарон: в чем отличие

Другой вкус

Классическая хурма имеет терпкий вкус, в то время как шарон не имеет такой терпкости. Шарон проходит процесс, который называется упаковкой в модифицированной атмосфере (MAP), что делает их совсем другими по вкусу, чем хурма. Процесс устраняет терпкость фруктов, подвергая их воздействию среды с низким содержанием кислорода и высоким содержанием углекислого газа. Процесс также способствует естественному созреванию, делая их готовыми к употреблению в тот момент, когда вы их приобретаете. Таким образом, фрукты сорта Шарон будут иметь насыщенный сладкий вкус независимо от того, тверды они или полностью созрели.

Реклама

Разная форма

По сравнению с хурмой, плоды шарон имеют более круглую и приземистую форму, почти как слегка сплющивший помидор. Плоды шарона небольшие по размеру, в среднем от 5 до 8 сантиметров в диаметре, имеют рыхлый, сплюснутый вид с плоской верхней и нижней частью и изогнутым округлым центром. Кожица гладкая, восковидная, тонкая, блестящая и натянутая, покрытая хрупкой бумажной чашечкой от зеленого до темно-коричневого цвета. Кожа также демонстрирует яркие оттенки от оранжевого до темно оранжевого с оттенками красного.

Ранее врач объяснил, почему зимой так важно есть хурму. Больше об этом читайте в новости.