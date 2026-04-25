Хуже кофе: что категорически нельзя пить перед сном, чтобы выспаться
Кофеин, острая пища и даже мятный чай могут вызвать изжогу, мешающую уснуть.
Сегодня каждый третий житель планеты не получает рекомендованную норму непрерывного сна, которая составляет семь-восемь часов в сутки. В поисках спасения от бессонницы многие обращаются в рацион, но именно здесь скрывается главный враг качественного отдыха.
Об этом пишет Parade.
По словам доктора Анны Мари Морс, неврологины и специалистки по нарушениям сна, алкоголь является наиболее распространенным средством для «самолечения». Люди верят, что бокал спиртного помогает быстрее расслабиться и уснуть. Однако правда оказалась шокирующей: алкоголь не способствует сну, а наоборот — грубо его нарушает.
«Алкоголь удручает фазу быстрого сна (REM-сон), нашу стадию ярких сновидений, которая также важна для памяти, обработки эмоций, творчества и настроения», — заявила докторка.
Хотя спиртное может ускорить момент засыпания, качество такого отдыха остается низким. Алкоголь препятствует погружению в глубокий сон, делая его поверхностным. Это приводит к частым пробуждениям в течение ночи. Кроме того, мочегонный эффект заставляет организм чаще подавать сигналы о необходимости посетить туалет.
Не менее опасно влияние алкоголя на мышцы дыхательных путей.
«Употребление алкоголя увеличивает риск проблем с дыханием во время сна, в частности храпа и апноэ, из-за расслабляющего действия на мышцы верхних дыхательных путей», — подчеркивает врач.
Почему даже бокал вина за ужином — это риск
Доктор Майкл Градисар, исследователь сна и клинический психолог, отмечает, что эффективность алкоголя как успокаивающего быстро исчезает. Организм привыкает к дозе, и людям приходится пить больше, чтобы добиться того же эффекта сонливости.
«В среднем ваш организм перерабатывает одну стандартную порцию алкоголя в час. Чрезмерное употребление даже в начале дня может привести к тому, что стимулирующее действие останется активным до момента отхода ко сну», — объясняет доктор.
Она добавляет, что стандартный бокал вина объемом 150 мл в ресторанах часто превращается в 250 мл, что значительно увеличивает нагрузку на систему.
Как научиться засыпать без алкоголя
Если вы решили отказаться от «алкогольного снотворного», будьте готовы к тому, что поначалу сон может ухудшиться. Однако этот этап временен и необходим для восстановления организма.
Для расслабления эксперты советуют:
Заменить алкоголь: попробуйте безалкогольное пиво, вино без содержания спирта или травяные чаи (ромашка, мелисса, пассифлора). Следите только за содержанием сахара.
Дыхательные упражнения: 5-10 минут медленного диафрагмального дыхания.
Медитация: короткая управляемая практика поможет снять напряжение.
Ритуал расслабления: приглушите свет, отложите гаджеты и почитайте книгу.
Сомнологи отмечают: если вы употребляли алкоголь длительное время, перед полным отказом следует проконсультироваться с врачом, чтобы разработать безопасный план восстановления здорового сна.
Напомним, ранее мы писали, что многие связывают бессонницу с чрезмерным употреблением кофе или стрессом. Однако новое научное исследование предполагает, что причиной нарушения сна могут быть и окружающие нас обычные пластиковые вещи.
Ученые выдвинули гипотезу, что определенные химические соединения, присутствующие в пластике, способны влиять на цикл сна и пробуждение человека подобно кофеину. По их словам, эти вещества могут сбивать наши «внутренние часы», смещая циркадные ритмы в среднем на 17 минут.