Хватит одной мелочи: какая специя превращает утренний кофе в "супербатарейку"

Обычная щепотка специи может превратить вашу чашку кофе в настоящий источник полезных веществ, положительно влияющих на метаболизм и кишечник. Две простые добавки для повышения пользы утреннего напитка найдутся почти на каждой кухне.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на советы гарвардского гастроэнтеролога, доктора Саураба Сетхи.

Корица: антиоксидантный удар и контроль сахара

Доктор Сетхи, имеющий 1,3 миллиона подписчиков в Instagram, подчеркнул, что большинство людей не используют простые, но эффективные добавки. Первой в его списке стоит корица, изготавливаемая из измельченной высушенной коры кассиевых деревьев.

«Просто щепотка корицы может помочь снизить скачки уровня сахара в крови и добавить мощные антиоксиданты,» — отметил врач.

Антиоксиданты – это соединения, которые нейтрализуют вредные молекулы, называемые свободными радикалами. Свободные радикалы вызывают в организме так называемый окислительный стресс, который в свою очередь может повышать уязвимость к таким болезням, как рак, болезни сердца и диабет. Регулярное потребление антиоксидантных продуктов, в частности корицы, помогает снизить этот стресс.

Темный шоколад: питание для микробиоты кишечника

Вторая и, пожалуй, самая вкусная добавка в списке доктора Сетхи — порошок темного шоколада. Он богат полифенолами (растительными соединениями, которые также являются мощными антиоксидантами), «работающими вместе с кофе, чтобы питать ваши полезные бактерии кишечника».

Исследования показывают, что полифенолы в шоколаде помогают повысить уровень полезных кишечных бактерий, таких как бифидобактерии и лактобациллы, что жизненно важно для общего здоровья и иммунитета.

