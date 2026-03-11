Идеальная альтернатива мясу, укрепляющая иммунитет: что это за продукт

Нут — это суперфуд, богатый растительным белком / © unsplash.com

Нут богат на белок (до 20-25 г в 100 г), а также клетчатку, витамины (группы B, A, C, E) и минералы (калий, фосфор, магний, железо, цинк). Это почти непревзойденная растительная альтернатива мясу и продукту.

Нут может принести пользу всему организму: он имеет низкий гликемический индекс и помогает улучшить пищеварение, укрепить сердечно-сосудистую и нервную систему.

Этот продукт не только способен насытить на длительное время, но служит прекрасной альтернативой мясу, что делает его незаменимым в рационе вегетарианцев, во время поста или диеты.

Основные полезные свойства нута

Улучшение работы кишечника и пищеварения

Высокое количество клетчатки в нуте способствует нормализации пищеварения и эффективной работы кишечника

Укрепление костной системы

Содержащиеся в нуте минералы важны для здоровья костей.

Снижение АД

Калий в составе нута способствует поддержанию нормального уровня АД

Снижение аппетита

Пищевые волокна помогают уменьшить аппетит и потребление калорий, что является ключевым для похудения

Профилактика раковых заболеваний: регулярное употребление нута может предотвратить развитие раковых клеток благодаря антиоксидантным свойствам. Содержащийся в нуте селен способствует выведению из организма токсичных веществ.

Однако, несмотря на все полезные свойства, нут может быть противопоказан людям с аллергией на бобовые, а также тем, у кого есть проблемы с пищеварением, поскольку он может вызвать вздутие живота. Также важно избегать его при подагре, язвенной болезни или недостаточности кровообращения.

Рекомендации по применению

Нутрициологи советуют включать нут и блюда из него в рацион в первой половине дня из-за того, что продукт долго переваривается. Рекомендованная дневная норма составляет 100 г в вареном виде.

