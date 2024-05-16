Идеальный напиток для улучшения работы мозга: достаточно 1-2 чашек в день

Нам постоянно говорят о пользе разнообразного чая и кофе, но есть еще один вкуснейший напиток, который не уступает им по пользе. Это какао, способное улучшить работу мозга, ускорить обмен веществ и успокоить нервы. Рассказываем, какая еще польза какао, почему его следует пить каждый день, а кому употреблять не следует.

Какая пищевая ценность какао

Состав какао-порошка имеет мощную пищевую ценность, которая значительно выше шоколада.

На 100 граммов порошка приходится:

энергетической ценности – до 375 ккал;

белков – 24 г;

жиров – 15 г;

углеводов – 10 г;

клетчатки – 35 г;

воды – 5 г.

Какао-порошок содержит витамины А, К, Е и группы В, которые очень полезны для работы нервной системы, кишечника, сердца, мозга и кожи. Какао также является мощным источником магния, селена, меди и цинка.

Какая польза какао для работы мозга и всего организма

Какао имеет тонизирующий эффект, обеспечивающий кофеин и теобромин, содержащиеся в какао-бобах. Поэтому одна-две чашки напитка в день помогают активировать и усилить умственные способности. Помимо этого какао имеет еще несколько полезных свойств для организма. Если регулярно пить этот напиток, можно не только улучшить работу мозга, но снять напряжение, уменьшить стресс и улучшить настроение.

Какао-бобы содержат в своем составе антиоксиданты, способные омолодить и восстановить организм на клеточном уровне.

Если каждый день употреблять какао, это поможет улучшить работу кишечника.

Напиток помогает ускорить регенерацию кожи, способствуя ее омоложению.

Какао предотвращает стрессы и депрессии, улучшает общее самочувствие и дает энергию.

Кому нельзя пить какао

Хотя напиток обладает множеством полезных свойств для организма, некоторым людям пить его не следует. Какао не следует употреблять тем, кто имеет непереносимость кофеина. Если есть болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, врачи также не рекомендуют его пить. Поскольку напиток может спровоцировать обострение этих болезней.

Тем, кто испытывает проблемы с печенью и желчным пузырем, медики запрещают пить какао. Если вы испытываете проблемы с давлением или аритмию, также не следует употреблять напиток.

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