Идеальный завтрак, который заряжает энергией на целый день: бодрит лучше, чем кофе

Рассказываем, что должно входить в состав питательного завтрака, который бы заряжал энергией на целый день.

Белки для силы и продолжительного насыщения. Белковая пища способствует длительному насыщению, поддерживает мышечную массу и стабилизирует уровень сахара в крови. Лучшие продукты для белкового завтрака — яйца, греческий йогурт без сахара, творог, рыба, курятина и индейка.

Сложные углеводы заряжают энергией на длительный промежуток времени. Это медленные углеводы, которые не вызывают резких скачков глюкозы, а дают стабильную энергию на несколько часов. Это может быть овсянка, гречка, цельнозерновой хлеб, булгур, кус-кус.

Полезны жиры для активной работы мозга. Жиры необходимы для концентрации и хорошего настроения. Они содержатся в авокадо, орехах, семенах льна, оливковом масле.

Овощи и зелень насыщают организм клетчаткой, которая улучшает пищеварение и очищает организм. Добавьте к завтраку огурцы, помидоры, шпинат, брокколи, зелень — рукколу и петрушку.