Игромания – это болезнь: почему возникает зависимость и как от нее избавиться

Погружение в виртуальный мир может стать болезнью: почему возникает игромания и как избавиться от этой зависимости.

Азартные игры появились еще за 3500 лет до н.э. Археологами были найдены рисунки на камнях времен Древнего Египта, где изображены фигуры людей, разбрасывающих игральные кости разной формы.

Лотереи, казино, тотализаторы, викторины, стратегические игры – сейчас интернет предлагает такое количество азартных забав, что голова идет кругом. Мир сети стал настолько увлекать внимание людей, что можно с легкостью выпасть из реальности, которая кажется неинтересной по сравнению с виртуальностью. Почему возникает проблема зависимости людей от компьютерных игр и как избавиться от игромании – читайте дальше.

Почему люди играют?

Для развлечения. Это первый шаг к игромании – с компьютерных развлечений начинается зависимость у каждого третьего человека. Игра в виртуальные игры позволяет расслабиться, забыть свои проблемы и дает множество положительных эмоций. Этот способ досуга вызывает такую зависимость, что человек даже перестает общаться с родными, друзьями или знакомыми, живое общение для него перестает быть интересным.

Это первый шаг к игромании – с компьютерных развлечений начинается зависимость у каждого третьего человека. Игра в виртуальные игры позволяет расслабиться, забыть свои проблемы и дает множество положительных эмоций. Этот способ досуга вызывает такую зависимость, что человек даже перестает общаться с родными, друзьями или знакомыми, живое общение для него перестает быть интересным. Желание лёгкого заработка. Казино, тотализаторы и автоматы имеют с этого большие доходы, а вот заработает ли на этом игрок – вопрос. Зато вполне прогнозируемо, что потеряет очень много денег в погоне за легким заработком.

Казино, тотализаторы и автоматы имеют с этого большие доходы, а вот заработает ли на этом игрок – вопрос. Зато вполне прогнозируемо, что потеряет очень много денег в погоне за легким заработком. Обретение авторитета среди других игроков и повышение своей значимости. В случае, когда игроману удается выиграть деньги или пройти какой-то сверхсложный уровень в виртуальной игре, это повышает его самооценку. Тем более, если в реальной жизни нет возможности похвастаться своими победами или достижениями.

В случае, когда игроману удается выиграть деньги или пройти какой-то сверхсложный уровень в виртуальной игре, это повышает его самооценку. Тем более, если в реальной жизни нет возможности похвастаться своими победами или достижениями. Бегство от реальной жизни. Часто, когда человек не справляется со своими проблемами, самый легкий способ их избежать – это погрузиться в виртуальный мир. Где нет сложностей на работе, в семье, где только яркие эмоции и впечатления. Ведь там, в виртуальном мире, человек уверен в своих силах, проявляет героизм и умственные сверхспособности, имеет много единомышленников и несколько жизней. Таким образом, игроман самоутверждается и искусственно повышает свою значимость.

Как возникает зависимость от игр

По выводам врачей больше всего от игровой зависимости страдают молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Азарт – это эмоциональное состояние, возникающее на основании ожидания желаемого результата от своих действий. Когда удается добиться такого результата, человек испытывает подъем и эйфорию, и заодно большое желание испытать яркие эмоции еще, а потом еще. Когда именно у человека возникнет игромания, спрогнозировать невозможно. Это зависит от того, в какой среде он находится, что на него влияет, легко ли его увлечь чем-то и вызвать тем самым зависимость.

Часто в зависимость, особенно от компьютерных игр, попадают подростки, так как их психика легко подвергается воздействию. Но им легче избавиться от этого состояния, потому что детей можно контролировать. А психологически сложившиеся личности имеют свою точку зрения, их трудно убедить в пагубности такой привычки. Чтобы изменить их модель поведения и помочь избавиться от игромании, необходимо обращаться за помощью к врачам.

Какие признаки игровой зависимости?

Увеличивается промежуток времени, отведенный на игры.

Игроман начинает избегать реального общения.

Наблюдается чрезмерный интерес к новым играм.

Возникает раздражительность, агрессия и повышенная конфликтность с окружающими.

Тратятся большие суммы денег на азартные игры.

Как вылечить игроманию

Пристрастие к азартным играм, как ее называют врачи – лудомания, это одна из самых болезненных проблем настоящего. Приблизительно 40 лет назад ее включили как официальный диагноз в Международную классификацию болезней. Врачи утверждают, что избавиться от игровой зависимости бывает достаточно трудно, нужно применять комплексный подход к ее лечению. В некоторых случаях игроманы даже нуждаются в медикаментозном лечении.

Среди профессиональных методов есть лечение с помощью гипноза и психокоррекции, индивидуальных и групповых занятий. Также активно используются методы релаксации, медитации и нейролингвистическое программирование. В зависимости от индивидуальных случаев лечение лудомании может различаться.

Что может сделать человек, чтобы самостоятельно избавиться от игровой зависимости?

Нужно принять решение – больше не играть. Без твердого намерения избавиться от зависимости ни одно лечение, даже профессиональное, не поможет. Составить для себя график на день, неделю, месяц. Четкое прописывание и соблюдение распорядка дня сделает невозможным тратить время на игры. Жизнь в реальном мире. Если нет работы – найти, приобщиться к общественным организациям, чтобы быть полезным обществу, завести новые знакомства, больше общаться с близкими людьми. Активный образ жизни. Физические нагрузки не только снимут стресс и раздражение от изменения образа жизни, но и помогут лучше себя чувствовать и держать себя в отличной физической форме.

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