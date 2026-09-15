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Их едят люди, доживающие до 100 лет: 5 продуктов для долголетия
Что регулярно появляется на столе у людей, доживающих до 100 лет? Исследователи обратили внимание на пять продуктов из традиционного рациона долгожителей Сардинии.
Секрет долголетия может оказаться гораздо проще, чем кажется. Исследователи обратили внимание на пять привычных продуктов, которые регулярно присутствуют в традиционном рационе жителей Сардинии — региона, известного большим количеством людей, доживающих до 100 лет.
Об этом сообщило издание Daily Mail.
Особое внимание исследователей привлек горный регион Барбаджа. Он стал одним из первых районов, которые отнесли к так называемым «Голубым зонам» — местам с исключительно высокой продолжительностью жизни. В частности, этот район отличается высокой концентрацией мужчин, доживающих до 100 лет.
Исследователь долголетия Дэн Бютнер и проект Blue Zones выделяют пять продуктов, характерных для традиционного рациона сардинцев. В то же время ни один из них сам по себе не может гарантировать долголетие.
Бобовые
Одно из заметных мест в рационе жителей Сардинии занимают фасоль фава. Она обеспечивает организм клетчаткой и растительным белком, а местные жители традиционно используют её для приготовления супов и рагу.
Бобовые входят в состав знаменитого сардинского минестроне. В состав такого супа могут входить фасоль фава, нут, помидоры, картофель, фенхель и паста фрегула.
Бютнер приводил в качестве примера семью Мелис из девяти братьев и сестёр из Сардинии. Их совокупный возраст составлял 861 год, что в своё время было зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса. По словам исследователя, они ежедневно ели минестроне и хлеб на закваске.
Оливковое масло
Еще один привычный компонент местной кухни — оливковое масло. Оно содержит мононенасыщенные жиры и широко используется в средиземноморском рационе.
На Сардинии его не только используют при приготовлении пищи, но и добавляют в готовые блюда. Например, в рецепте местного минестроне оливковое масло первого отжима используется как при приготовлении, так и перед подачей.
Традиционный хлеб
Углеводы из традиционного рациона жителей Сардинии также не исчезают. Один из характерных для острова продуктов — pane carasau, чрезвычайно тонкий хрустящий хлеб, который на протяжении многих поколений был частью рациона пастухов.
В целом основу традиционного местного меню составляли зерновые и хлеб, бобовые, овощи и фрукты. Мясо ели реже — преимущественно по воскресеньям или по особому случаю.
Помидоры
Обычным ингредиентом местных блюд являются и помидоры — источник витамина С и калия. Их используют для приготовления супов, соусов и пасты.
Помидоры входят и в состав минестроне. Бютнер также поделился рецептом простой сардинской пасты, в которую добавляют нарезанные помидоры, чеснок, красный лук и оливковое масло.
Вино Cannonau
К традициям Сардинии относится и местное красное вино Cannonau, которое изготавливают из винограда сорта Гренаш. Его традиционно употребляют в небольших количествах во время еды, часто в кругу семьи или друзей.
Однако Blue Zones отдельно предупреждает: тем, кто не употребляет алкоголь, не стоит начинать пить его ради потенциальной пользы для здоровья. В случае Сардинии важной частью традиции является также сам формат приема пищи — без спешки и в компании других людей.
Эксперты предупреждают: просто включить эти пять продуктов в рацион недостаточно, чтобы гарантированно дожить до 100 лет. Исследования «Голубых зон» связывают долголетие не только с преимущественно растительным питанием, но и с регулярной физической активностью на природе, снижением стресса, крепкими социальными связями, близостью к семье и ощущением цели в жизни.
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