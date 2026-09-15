Их едят люди, доживающие до 100 лет: 5 продуктов для долголетия

Как питаются долгожители / © Associated Press

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Секрет долголетия может оказаться гораздо проще, чем кажется. Исследователи обратили внимание на пять привычных продуктов, которые регулярно присутствуют в традиционном рационе жителей Сардинии — региона, известного большим количеством людей, доживающих до 100 лет.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Особое внимание исследователей привлек горный регион Барбаджа. Он стал одним из первых районов, которые отнесли к так называемым «Голубым зонам» — местам с исключительно высокой продолжительностью жизни. В частности, этот район отличается высокой концентрацией мужчин, доживающих до 100 лет.

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Исследователь долголетия Дэн Бютнер и проект Blue Zones выделяют пять продуктов, характерных для традиционного рациона сардинцев. В то же время ни один из них сам по себе не может гарантировать долголетие.

Бобовые

Одно из заметных мест в рационе жителей Сардинии занимают фасоль фава. Она обеспечивает организм клетчаткой и растительным белком, а местные жители традиционно используют её для приготовления супов и рагу.

Бобовые входят в состав знаменитого сардинского минестроне. В состав такого супа могут входить фасоль фава, нут, помидоры, картофель, фенхель и паста фрегула.

Бютнер приводил в качестве примера семью Мелис из девяти братьев и сестёр из Сардинии. Их совокупный возраст составлял 861 год, что в своё время было зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса. По словам исследователя, они ежедневно ели минестроне и хлеб на закваске.

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Оливковое масло

Еще один привычный компонент местной кухни — оливковое масло. Оно содержит мононенасыщенные жиры и широко используется в средиземноморском рационе.

На Сардинии его не только используют при приготовлении пищи, но и добавляют в готовые блюда. Например, в рецепте местного минестроне оливковое масло первого отжима используется как при приготовлении, так и перед подачей.

Традиционный хлеб

Углеводы из традиционного рациона жителей Сардинии также не исчезают. Один из характерных для острова продуктов — pane carasau, чрезвычайно тонкий хрустящий хлеб, который на протяжении многих поколений был частью рациона пастухов.

В целом основу традиционного местного меню составляли зерновые и хлеб, бобовые, овощи и фрукты. Мясо ели реже — преимущественно по воскресеньям или по особому случаю.

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Помидоры

Обычным ингредиентом местных блюд являются и помидоры — источник витамина С и калия. Их используют для приготовления супов, соусов и пасты.

Помидоры входят и в состав минестроне. Бютнер также поделился рецептом простой сардинской пасты, в которую добавляют нарезанные помидоры, чеснок, красный лук и оливковое масло.

Вино Cannonau

К традициям Сардинии относится и местное красное вино Cannonau, которое изготавливают из винограда сорта Гренаш. Его традиционно употребляют в небольших количествах во время еды, часто в кругу семьи или друзей.

Однако Blue Zones отдельно предупреждает: тем, кто не употребляет алкоголь, не стоит начинать пить его ради потенциальной пользы для здоровья. В случае Сардинии важной частью традиции является также сам формат приема пищи — без спешки и в компании других людей.

Эксперты предупреждают: просто включить эти пять продуктов в рацион недостаточно, чтобы гарантированно дожить до 100 лет. Исследования «Голубых зон» связывают долголетие не только с преимущественно растительным питанием, но и с регулярной физической активностью на природе, снижением стресса, крепкими социальными связями, близостью к семье и ощущением цели в жизни.

Напомним, ранее мы сообщали, что учёные назвали привычку в выходные, которая может повышать риск сердечных болезней.

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