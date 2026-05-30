Их можно есть без ограничений: тренер назвал продукт, который поможет эффективно похудеть

При составлении эффективного меню для снижения веса крайне важно выбирать продукты, которые обеспечивают длительное чувство насыщения без лишней калорийной нагрузки.

Обычные съедобные грибы являются уникальным диетическим решением, ведь они помогают контролировать аппетит и одновременно практически не навредят вашей талии, рассказал профессиональный фитнес-тренер Виктор Мандзяк.

По словам тренера, для успешного похудения критически важно создать дефицит калорий и при этом не ходить голодным. Чтобы пища хорошо насыщала, она должна содержать много воды, клетчатки и белка при минимальной калорийности.

У грибов с этим полный порядок. Они почти полностью состоят из воды, имеют неплохой запас пищевых волокон и белка, а весят всего 20-30 калорий на сто граммов. Именно поэтому грибы — это «суперситно»: объем большой, а калорийный вклад в дневной рацион мизерный.

«Сытность ученые в здравом уме и ясной памяти меряют не на количество продукта, а на количество калорий. Поэтому сало не сытное, а гриб — еще как. Потому что 100 калорий — это 12 граммов сала и почти полкиля грибов», — отмечает Мандзяк.

Фитнес-тренер заметил, что сто граммов грибов содержат от 2 до 6 граммов полезной клетчатки. Ее основу составляет хитин — прочное вещество, которое не способны переварить ни наш желудок, ни полезная микрофлора кишечника. Поскольку этот компонент проходит через организм транзитом и не усваивается, грибная клетчатка вообще не добавляет нам лишних калорий.

«Для похудения важен белок, потому что он сытный, сжигает много калорий чтобы усвоиться, и сохраняет мускулатуру, чтобы ты не только мало весил, но и выглядел на 101%. Белок в грибах есть, правда всего лишь 2-3 грамма, что в 10 раз меньше чем в мясе. И белок тот усваивается лишь на 50-70%, да еще и имеет не самый лучший аминокислотный профиль», — пояснил фитнес-тренер.

По качеству и усвояемости белка грибы уступают мясу, яйцам или молоку, ведь их протеин усваивается хуже. Это общая особенность многих растительных продуктов и грибов. Однако веганам не стоит волноваться: если сочетать в рационе различные источники растительного белка и есть их с небольшим запасом, организм получит все необходимое.

Фитнес-тренер отмечает, что грибы — это отличный диетический продукт. Из-за мизерной калорийности, наличия белка и большого количества клетчатки их можно смело есть в больших объемах во время похудения и не бояться за фигуру.

Ношение специального охлаждающего жилета по два часа каждое утро помогло людям с избыточным весом потерять почти килограмм жира за шесть недель, тогда как участники без жилета набрали вес. Исследователи считают, что регулярное воздействие умеренного холода может стать простым и дешевым дополнением к здоровому питанию и физической активности для тех, кто стремится похудеть.

Если вы перепробовали немало способов похудеть, но весы почти не двигаются, возможно, дело не в том, что вы делаете, а в том, чего еще не пробовали. Эксперты советуют нестандартный подход: например, просмотр видео с едой может уменьшить аппетит благодаря так называемому кросс-модальному насыщению, когда мозг частично удовлетворяет тягу просто от визуального контакта с блюдами.

