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Их стоит есть чаще: 6 продуктов, являющихся природными источниками антиоксидантов
Защитить клетки от воздействия свободных радикалов могут обычные продукты, которые легко найти в магазине. Эксперты рассказали, что стоит есть, чтобы получать больше антиоксидантов.
Антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждения свободными радикалами, можно получить из обычных продуктов повседневного рациона. Лучшим источником этих соединений является именно пища, а не пищевые добавки.
Об этом сообщило издание Verywell Health.
Антиоксиданты — это вещества, которые нейтрализуют свободные радикалы. Именно эти высокореактивные молекулы могут повреждать клетки организма, способствовать развитию воспалительных процессов, преждевременному старению и повышать риск хронических заболеваний.
Одними из самых богатых антиоксидантами продуктов являются ягоды. К ним относятся черника, малина, клубника и ежевика. Они содержат витамины А, С и Е, а также антоцианы — природные растительные пигменты, которые считаются одними из самых мощных природных антиоксидантов.
Не менее полезна фасоль. Особенно это касается мелкой красной фасоли, обычной красной фасоли и фасоли пинто. Их антиоксидантные свойства обеспечивают фенольные кислоты, флавоноиды и антоцианы. Именно поэтому эти виды бобовых входят в список продуктов с самым высоким содержанием антиоксидантов.
Еще одним источником полезных соединений являются яблоки. Они богаты флавоноидами, обладающими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Исследования также показывают, что значительная часть фенольных соединений содержится в кожуре плодов, хотя их распределение может различаться в зависимости от сорта.
В рацион также рекомендуется включать орехи. Больше всего полифенолов содержат грецкие орехи и пекан, однако полезными могут быть и миндаль, фундук, фисташки, кешью и арахис. Полифенолы помогают защищать клетки от повреждения свободными радикалами. Такие же соединения содержатся и в ореховых пастах, в частности в арахисовой.
Тёмный шоколад также относится к продуктам с высоким содержанием антиоксидантов. Это связано с какао, которое содержит катехины, флавоноиды и другие фенольные соединения.
Важное место среди источников антиоксидантов занимает темно-лиственная зелень. К ней относятся шпинат, капуста кале, листовая капуста, мангольд, кресс-салат, а также бок-чой и листья горчицы. Они богаты витаминами А, С, Е и каротиноидами, которые также выполняют антиоксидантную функцию.
Специалисты также обращают внимание на другие продукты с высоким содержанием антиоксидантов. Среди них — клюква, артишоки, чернослив, сладкая черешня, сливы и картофель сорта «Рассет».
Антиоксиданты содержатся не только в пище, но и в некоторых напитках. К ним относятся зеленый, черный и ройбуш-чай, яблочный, клюквенный, гранатовый, томатный и другие фруктовые соки, кофе без молока, сидр, а также красное и белое вино.
По словам специалистов, лучше всего получать антиоксиданты благодаря разнообразному питанию. Для этого рекомендуется регулярно включать в рацион овощи и фрукты разных цветов, орехи, бобовые и зелень. Дополнительно обогатить рацион могут специи, в частности куркума, корица, имбирь, чеснок, базилик, петрушка, паприка, тмин, шалфей и орегано.
В то же время эксперты не рекомендуют полагаться исключительно на антиоксидантные добавки. Судя по имеющимся данным, убедительных доказательств того, что они предотвращают развитие рака, сердечно-сосудистых или возрастных заболеваний, нет. Кроме того, чрезмерное употребление антиоксидантов в виде добавок в некоторых случаях может иметь обратный эффект и не принести ожидаемой пользы для здоровья.
Напомним, что шпинат, брокколи и капуста могут поддерживать здоровье не только сердца, но и легких. Масштабное исследование показало, что люди, регулярно употреблявшие листовую зелень, реже страдали ХОБЛ.