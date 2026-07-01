Их стоит есть чаще: 6 продуктов, являющихся природными источниками антиоксидантов

Ягоды / © pixabay.com

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Антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждения свободными радикалами, можно получить из обычных продуктов повседневного рациона. Лучшим источником этих соединений является именно пища, а не пищевые добавки.

Об этом сообщило издание Verywell Health.

Антиоксиданты — это вещества, которые нейтрализуют свободные радикалы. Именно эти высокореактивные молекулы могут повреждать клетки организма, способствовать развитию воспалительных процессов, преждевременному старению и повышать риск хронических заболеваний.

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Одними из самых богатых антиоксидантами продуктов являются ягоды. К ним относятся черника, малина, клубника и ежевика. Они содержат витамины А, С и Е, а также антоцианы — природные растительные пигменты, которые считаются одними из самых мощных природных антиоксидантов.

Не менее полезна фасоль. Особенно это касается мелкой красной фасоли, обычной красной фасоли и фасоли пинто. Их антиоксидантные свойства обеспечивают фенольные кислоты, флавоноиды и антоцианы. Именно поэтому эти виды бобовых входят в список продуктов с самым высоким содержанием антиоксидантов.

Еще одним источником полезных соединений являются яблоки. Они богаты флавоноидами, обладающими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Исследования также показывают, что значительная часть фенольных соединений содержится в кожуре плодов, хотя их распределение может различаться в зависимости от сорта.

В рацион также рекомендуется включать орехи. Больше всего полифенолов содержат грецкие орехи и пекан, однако полезными могут быть и миндаль, фундук, фисташки, кешью и арахис. Полифенолы помогают защищать клетки от повреждения свободными радикалами. Такие же соединения содержатся и в ореховых пастах, в частности в арахисовой.

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Тёмный шоколад также относится к продуктам с высоким содержанием антиоксидантов. Это связано с какао, которое содержит катехины, флавоноиды и другие фенольные соединения.

Важное место среди источников антиоксидантов занимает темно-лиственная зелень. К ней относятся шпинат, капуста кале, листовая капуста, мангольд, кресс-салат, а также бок-чой и листья горчицы. Они богаты витаминами А, С, Е и каротиноидами, которые также выполняют антиоксидантную функцию.

Специалисты также обращают внимание на другие продукты с высоким содержанием антиоксидантов. Среди них — клюква, артишоки, чернослив, сладкая черешня, сливы и картофель сорта «Рассет».

Антиоксиданты содержатся не только в пище, но и в некоторых напитках. К ним относятся зеленый, черный и ройбуш-чай, яблочный, клюквенный, гранатовый, томатный и другие фруктовые соки, кофе без молока, сидр, а также красное и белое вино.

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По словам специалистов, лучше всего получать антиоксиданты благодаря разнообразному питанию. Для этого рекомендуется регулярно включать в рацион овощи и фрукты разных цветов, орехи, бобовые и зелень. Дополнительно обогатить рацион могут специи, в частности куркума, корица, имбирь, чеснок, базилик, петрушка, паприка, тмин, шалфей и орегано.

В то же время эксперты не рекомендуют полагаться исключительно на антиоксидантные добавки. Судя по имеющимся данным, убедительных доказательств того, что они предотвращают развитие рака, сердечно-сосудистых или возрастных заболеваний, нет. Кроме того, чрезмерное употребление антиоксидантов в виде добавок в некоторых случаях может иметь обратный эффект и не принести ожидаемой пользы для здоровья.

Напомним, что шпинат, брокколи и капуста могут поддерживать здоровье не только сердца, но и легких. Масштабное исследование показало, что люди, регулярно употреблявшие листовую зелень, реже страдали ХОБЛ.

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