ИИ и виртуальная реальность: хирурги провели сложную операцию и использованием новейших технологий

Команда частной больницы Кромвеля в Лондоне использовала гарнитуру Vision Pro стоимостью 2700 фунтов стерлингов во время операции по восстановлению позвоночника.

Об этом пишет издание Daily Mail

Операционная медсестра использовала гарнитуру, чтобы отслеживать процедуру и выбрать правильные инструменты.

Очки дополненной реальности позволяли врачам видеть перед собой реальную картинку с наложенными виртуальными экранами, которые показывали важную информацию о состоянии пациента.

Два фонда Национальной службы здравоохранения уже ведут переговоры с американской фирмой Exex, которая разработала программное обеспечение с искусственным интеллектом для гарнитуры Apple, о потенциальном начале его использования.

Правительство Великобритании пообещало инвестировать миллиарды фунтов стерлингов в модернизацию IT-систем Национальной службы здравоохранения, стремясь повысить эффективность.

Суви Верхо, ведущая операционная медсестра больницы, сказала, что эта технология "изменила правила игры". По ее словам, технология дополненной реальности исключает человеческие ошибки и догадки и повішает уверенность хирурга в своих действиях.

Базовое программное обеспечение искусственного интеллекта также отслеживает каждый этап операции и в будущем будет оценивать, насколько успешно прошло хирургическое вмешательство по сравнению с аналогичными процедурами, выполненными другими хирургами.

По словам ведущего хирурга больницы Кромвеля Саеда Афтаба, это программное обеспечение способно превратить начинающую операционную медсестру в специалиста с десятилетним опытом работы.

Он добавил, что эта технология сделает его операционную бригаду эквивалентом пит-команды Формулы-1.

"Идея в том, что не имеет значения, были ли вы хоть раз в жизни на пит-стопе. Просто наденьте гарнитуру", – сказал Саед Афтаб.

Напомним, пациент с агрессивной формой рака выздоровел после новаторского лечения. Бен Тротман был единственным, кто согласился участвовать в эксперименте, после того как врачи спрогнозировали, что ему осталось жить не больше девяти месяцев.

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