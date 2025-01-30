ИИ может выявить риск рака молочной железы за несколько лет до установления диагноза

Алгоритм смог предсказать, у каких женщин был более высокий риск развития рака и в каких молочных железах появляется болезнь — за 4-6 лет до диагноза.

Норвежские ученые разработали алгоритм ИИ, который предсказывает риск рака молочной железы за 4-6 лет до установления диагноза. Алгоритм протестировали на данных 116495 женщин и выявили двойной показатель риска в пораженных железах.

Искусственный интеллект может выявить женщин с повышенным риском развития рака молочной железы за несколько лет до диагноза. Об этом пишет ScienceAlert со ссылкой на Норвежский институт общественного здравоохранения (FHI).

Пятеро ученых из FHI, Калифорнийского университета и Вашингтонского университета получили доступ к коммерческой программе на основе искусственного интеллекта. Они провели ретроспективный анализ маммографии 116 495 женщин, принявших участие в норвежской программе по определению рака молочной железы в период с 2004-го по 2018 год.

В целом у 1607 женщин развился рак груди.

Алгоритм смог предсказать, у каких женщин был более высокий риск развития рака и в каких молочных железах появляется болезнь — за 4-6 лет до диагноза.

"Мы заметили, что молочная железа, в которой впоследствии развился рак, имела примерно вдвое более высокий показатель риска по версии искусственного интеллекта, чем другая", — отметила руководитель программы выявления рака и исследовательского проекта искусственного интеллекта Солвейг Хофвинд.

В FHI считают, что искусственный интеллект можно использовать для раннего выявления рака молочной железы, что уменьшает расходы и более эффективно выявляет группу риска.

Напомним, новое исследование показало, что раком молочной железы болеют все больше молодых женщин.

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