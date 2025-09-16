Имеют ли право требовать медсправку в бассейне — в Минздраве ответили

© pixabay.com

Медицинская справка для посещения бассейна не требуется. В Украине нет ни одного закона, который обязывал бы предоставлять такой документ.

Об этом пишет Министерство здравоохранения Украины.

Миф об обязательной справке

Министерство здравоохранения Украины не утверждало ни форму справки для посещения бассейна, ни инструкции по ее заполнению. Санитарные нормы для плавательных бассейнов также не содержат требований к обязательному медосмотру для посетителей. Эта практика является наследием советских времен, когда из-за отсутствия современных методов очистки воды справки были законодательно закреплены.

В современном мире, как и во многих других странах, санитарная безопасность бассейнов обеспечивается качественной очисткой воды, за что отвечает владелец заведения. Отказ в обслуживании из-за отсутствия такой справки может расцениваться как нарушение прав потребителей.

Когда следует обратиться к врачу

Хотя справка не обязательна, если вы чувствуете себя плохо, лучше отказаться от посещения бассейна и обратиться к врачу за консультацией. Это вопрос собственной безопасности и здоровья.

Напомним, еще в 2019 году в Украине отменить медицинские справки при найме на работу или для посещения бассейнов.