Иммунотерапия против рака: что известно о новом лечении и уничтожении опухоли без операций

Новый подход к лечению рака

Реклама

После почти столетия исследований и разработок иммунотерапия — метод лечения, активирующий иммунную систему для борьбы с раком, вышел на новый уровень и уже спасает жизнь пациентов.

Об этом говорится BBC.

История американки Морин Сидерис

71-летняя жительница Нью-Йорка Морин Сидерис еще в 2008 году перенесла операцию из-за рака толстой кишки. Тогда лечение было эффективным, но восстановление тяжелым и длительным. Через 14 лет у нее диагностировали рак пищевода, однако на этот раз подход к лечению был совсем другим.

Реклама

В рамках клинического исследования женщина каждые три недели проходила 45-минутную инфузию препарата достарлимаб. Уже через четыре месяца опухоль полностью исчезла без хирургического вмешательства, химиотерапии или лучевого лечения. Единственным серьезным побочным эффектом стала усталость из-за гормональных нарушений.

«Это невероятно. Это почти как научная фантастика», — рассказала пациентка.

Как работает иммунотерапия

Иммунная система человека способна распознавать и уничтожать «чужие» клетки, включая раковые. Однако иногда опухоли «маскируются» под здоровые ткани и избегают атаки.

Иммунотерапия помогает «раскрыть» такие клетки для иммунитета, усиливая его способность находить и уничтожать рак.

Реклама

Среди наиболее распространенных методов:

CAR-T терапия — модификация иммунных клеток пациента для борьбы с раком;

ингибиторы контрольных точек — препараты, которые «выключают» механизмы, сдерживающие иммунный ответ.

Последний метод уже широко применяется и даже принес своим разработчикам Нобелевскую премию.

Революция, но не для всех

Несмотря на значительный прогресс, иммунотерапия пока не является универсальным решением. По оценкам ученых, только 20-40% пациентов реагируют на такое лечение. Кроме того, оно может вызвать побочные эффекты — от сыпи и усталости до воспаления внутренних органов.

Особенно сложно лечить твердые опухоли, составляющие более 90% всех случаев рака.

Реклама

Персонализированная медицина — будущее онкологии

Исследователи активно работают над тем, чтобы сделать иммунотерапию более эффективной. Среди перспективных направлений:

сочетание с другими методами (радиотерапия, ультразвук);

воздействие на микробиом из-за диеты;

использование доступных препаратов, таких как статины;

подбор лечения индивидуально под генетические особенности опухоли

«Мы уже можем лечить не просто рак, а конкретного пациента», — отмечают ученые.

В некоторых исследованиях иммунотерапия полностью уничтожала опухоли без операции. Например, среди более сотни пациентов с разными видами рака у большинства опухоли исчезли полностью.

В то же время лишь около 5% опухолей обладают генетическими характеристиками, позволяющими достичь таких результатов.

Реклама

Вакцины против рака

Отдельное направление — создание персонализированных вакцин, обучающих иммунную систему распознавать конкретную опухоль. В небольших исследованиях такие вакцины уже показали обнадеживающие результаты — пациенты оставались без признаков рака несколько лет.

Новая эра лечения

Несмотря на все трудности, иммунотерапия уже изменяет подход к борьбе с онкологией. Для части пациентов она становится не только шансом на жизнь, но и возможность избежать тяжелых процедур.

Сама Морин Сидерис убеждена, что медицина двигается в правильном направлении.

«Мы двигаемся в отличном направлении. Один из врачей сказал мне, что уже через 10 лет химиотерапия будет выглядеть так же устарело, как кровопускание», — говорит она.

Реклама

