Инфаркт: как распознать и что делать

Инфаркт миокарда — это поражение сердечной мышцы, вызванное нарушением его кровоснабжения / © Pixabay

Реклама

Инфаркт миокарда или сердечный приступ — это внезапное угрожающее жизни состояние, когда часть сердца человека теряет кровоснабжение и начинает умирать. В результате сердце не может выполнять свои функции.

В Украине каждый год увеличивается количество больных этим недугом. Статистика смертности от сердечно-сосудистых заболеваний высокая в течение десятилетий.

Симптомы инфаркта:

сильная боль за грудиной (ощущение сжатия)

чувство тревоги, беспокойство, которое не удается утолить

боли в челюсти, шее и плечах, спине и руках

нарушение сердечного ритма

проблемы с дыханием (одышка, сложности любого характера)

общая слабость

тошнота с рвотой или без нее

головная боль и головокружение

потеря сознания

повышенное выделение пота Конечно, симптомы могут быть как в одиночку, так и вместе. Как помочь человеку, у которого произошел инфаркт, до приезда медиков

Врачи уверяют, что первые часы имеют очень большое значение, ведь именно тогда можно предотвратить появление инфаркта.

Реклама

Первая помощь пациенту преследует цель снижения нагрузки на сердце, а также еще две важные вещи: во-первых, нужно обеспечить приток кислорода, а во-вторых — обуздать спазм сосудов. Важно, чтобы как можно быстрее была вызвана помощь — у кардиобригады есть все шансы сохранить пациенту жизнь.

До приезда медиков нужно:

обеспечить человеку полулежачее (с двумя-тремя подушками) или полусидячее положение, верхняя часть тела должна быть выше нижней, а ноги должны быть полусогнуты в коленях

сделать все для комфорта и свободного дыхания (расстегнуть ремень, воротничок рубашки и т.д.)

открыть окно (кроме жарких дней) или совершить другие действия для притока свежего воздуха

измерить артериальное давление

Если вы почувствовали внезапную интенсивную боль в сердце, которая не проходит в течение 20 минут, то звоните врачу или пройдите медицинское обследование. Это один из признаков острого инфаркта.

Ранее кардиолог сообщила, что учитывая нынешнюю ситуацию в стране, высокий риск возникновения инфарктов есть у всех. Люди живут в стрессах, негативно влияющих на здоровье. В последнее время медики чаще наблюдают случаи инфаркта у молодых людей.