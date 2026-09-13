Инфаркт может предупреждать заранее: какие симптомы нельзя игнорировать

Ранние симптомы инфаркта / © Credits

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Многие считают, что инфаркт начинается внезапно и сопровождается нестерпимой болью в груди. Такой сценарий возможен, но инфаркт миокарда не всегда проявляется так однозначно. Предупредительные сигналы могут появляться за несколько часов, дней или недель до острого состояния. Рассказываем, на какие симптомы нужно обращать особое внимание.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Какие признаки сигнализируют об угрозе инфаркта

Самое важное, что нужно отслеживать — появление или изменение чувства сжатия в груди, а также симптомы, которые появляются во время физической нагрузки и впоследствии показываются все легче.

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Симптоматика инфаркта часто бывает размыта. Жалобы на давление, сжатие в груди или повторяющуюся боль в груди обычно появляются во время активности. Со временем они могут также усиливаться.

При этом сердечный приступ необязательно вызывает классическую боль. Среди возможных проявлений — одышка, головокружение, тошнота, холодный пот, чувство истощения или даже расстройство пищеварения. Нетипичная симптоматика (например, внезапная слабость, необычная утомляемость или боль в верхней части живота) чаще всего наблюдается у женщин, пожилых людей и пациентов с сахарным диабетом.

Что происходит с организмом во время инфаркта

Инфаркт миокарда возникает тогда, когда кровоснабжение определенного участка сердечной мышцы внезапно и существенно уменьшается или полностью прекращается.

Чаще всего это происходит из-за разрыва бляшки на стенке коронарной артерии с последующим образованием тромба, который перекрывает сосуд. Лишенная кислорода сердечная мышца испытывает повреждения, и если кровоток вовремя не восстановить, ее клетки начинают отмирать.

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Каковы предвестники инфаркта

Иногда организм подает сигналы заранее. Это можно заметить во время подъема по лестнице, быстрой ходьбы или физического труда, если у вас болит сердце или сжимает в груди.

Тревожным симптомом является изменение уже знакомого дискомфорта: если он наступает чаще, длится дольше, становится сильнее или провоцируется меньшей нагрузкой.

Формулировка «боль в груди» может вводить в заблуждение, поскольку пациенты не всегда испытывают резкую или режущую боль. Часто это описывают как давление, сжатие, чувство тяжести, распирание или дискомфортное напряжение.

Обычно неприятное чувство локализуется в центре грудной клетки, длится более нескольких минут или исчезает и возвращается снова. При этом могут наблюдаться одышка, холодный пот, тошнота, головокружение и сильная усталость. Кроме того, боль может отдавать в одну или обе руки, плечи, спину, шею, челюсть, зубы или верхнюю часть живота.

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Одно из коварных проявлений инфаркта — его сходство с изжогой или расстройством желудка. Чувство жжения, тошнота или дискомфорт в верхнем участке живота заставляют человека думать, что он просто переел или столкнулся с рефлюксом.

Вас также должны настораживать истощенность и слабость. У людей почтенного возраста и больных сахарным диабетом симптоматика также бывает сглаженной. Выраженная боль может отсутствовать, а на первый план выходят одышка, слабость, тошнота или умеренная боль в шее и спине.

Опасным заблуждением является мысль, что исчезновение боли свидетельствует об отсутствии угрозы. Сердечные симптомы могут носить волнообразный характер: дискомфорт может утихать, а потом возвращаться.

Предупреждающие признаки могут появляться за несколько часов или дней до приступа. Это не означает, что каждое чувство сжатия обязательно приведет к инфаркту, но любой новый или измененный дискомфорт в груди должен проверить врач. Не ставьте диагнозы самостоятельно.

При наличии внезапной боли, давления или сжатия в груди, которое длится больше нескольких минут или повторяется, нужно немедленно обращаться за помощью. Если состояние сопровождается одышкой, холодным потом, тошнотой или болью отдает в руку, плечо, спину или челюсть, выискивать причины самостоятельно опасно.

Как распознать инфаркт

Напомним, инфаркт миокарда — это внезапное и угрожающее жизни состояние, при котором часть сердца теряет кровоснабжение и начинает отмирать. В Украине количество больных этим недугом ежегодно растет, а уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний остается высоким в течение десятилетий.

Об инфаркте свидетельствуют сильная сжимающая боль за грудиной, которая может отдавать в челюсть, шею, плечи, спину или руки, тревога, одышка, нарушение сердечного ритма, слабость, головокружение, тошнота, потливость или обморок, которые могут проявляться как отдельно, так и вместе.

Особенно опасна внезапная интенсивная боль в сердце, которая не проходит более 20 минут.

Первые часы являются решающими, поэтому крайне важно как можно быстрее вызвать «скорую». До приезда медиков человека нужно посадить в полулежащее положение с приподнятым туловищем и немного согнутыми в коленях ногами, расстегнуть тесную одежду для свободного дыхания, обеспечить приток свежего воздуха и измерить артериальное давление.

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